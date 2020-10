dernières nouvelles

James Lebron s’engage à NE PAS s’engager dans des guerres Twitter avec Président Trump avant les élections … en disant qu’il “sacrément sûr ne va pas aller et venir” avec # 45.

Le quadruple champion de la NBA s’est engagé dans un combat verbal mutuel avec POTUS dans le passé … y compris sa célèbre remarque “fesses” en défendant Steph Curry et le franc-parler des Golden State Warriors contre la visite de la Maison Blanche.

POTUS aussi récemment déchiré la superstar … l’appelant «méchant» et «haineux» pour sa position politique et l’accusant de nuire au classement de la NBA.

Bron – qui s’efforce activement d’obtenir plus d’électeurs via sa campagne “More Than A Vote” – s’est entretenu avec le New York Times à propos de son bœuf public avec Trump … et il indique clairement qu’il n’entreprend pas une bataille à long terme.

«Je ne vais pas avec personne», dit James. “Et je suis sûr que je ne ferai pas les allers-retours avec ce type.”

«Mais nous voulons mieux, nous voulons du changement dans notre communauté. Nous parlons toujours de« Nous voulons du changement », et maintenant nous avons la possibilité de le faire.

King James s’est également prononcé sur sa décision de faire campagne pour plus de votes plutôt que pour un candidat en particulier en 2020 … en disant: “Nous avons parlé de suppression des électeurs, nous avons parlé de brutalité policière, de racisme systémique.”

“Nous avons eu tellement de choses en cours, et la suppression des électeurs dans nos communautés se trouve être au premier plan. C’est donc quelque chose sur lequel nous voulions éduquer nos gens.”

LBJ dit qu’il en aura peut-être fini avec les doigts Twitter. POTUS en revanche ?? Qui sait.