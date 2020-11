Joe Biden a été nommé président élu par plusieurs médias, dont CBS News, et LeBron James est très heureux. Le quadruple champion de la NBA s’est entretenu avec Draymond Green des Golden State Warriors sur Twitter le week-end dernier. Green a déclaré que James et les Lakers de Los Angeles pouvaient désormais se rendre à la Maison Blanche et célébrer leur victoire au championnat puisque Donald Trump ne sera plus président l’année prochaine. James a déclaré que les Lakers étaient “de retour là-bas” tout en notant qu’il emporterait des boissons alcoolisées avec lui.

La dernière fois que James a visité la Maison Blanche, c’était lorsque Barack Obama était président en 2016. James a mené les Cavaliers de Cleveland à un titre, et la visite a eu lieu au même moment où Trump était élu président. Lorsque Trump a pris ses fonctions, les Warriors ont décidé de ne pas se rendre à la Maison Blanche après avoir remporté des titres NBA en 2017 et 2018. C’était la même histoire avec les Raptors de Toronto qui ont remporté le titre l’année dernière. Lorsque les Warriors ont gagné en 2017 et ont décidé de ne pas se rendre à la Maison Blanche, Trump a “non invité” l’équipe, ce qui a conduit James à sonder le président.

Yoooo @KingJames vous pouvez tous aller à la Maison Blanche et célébrer le titre G! 🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿 – Draymond Green (@ Money23Green) 7 novembre 2020

YO on recule là-dedans mon G !!! Je prends aussi ma tequila et mon vin! 😁😁😁 🥃🥃🍷🍷 – LeBron James (@KingJames) 7 novembre 2020

“U bum [Stephen Curry] Il a déjà dit qu’il n’y allait pas! “James a écrit sur Twitter à l’époque. Donc, ce n’est pas une invitation. Aller à la Maison Blanche était un grand honneur jusqu’à ce que vous vous présentiez!” James a eu ses batailles avec Trump. Récemment, Trump a attaqué James et les Lakers après que l’équipe ait remporté le championnat en octobre.

“Et le basket-ball? Et Lebron? Je me sentais mal pour LeBron”, a déclaré Trump lors d’un rassemblement en Pennsylvanie. “Je me sentais très mal. En baisse de 71% et c’est pour leur championnat – je n’ai pas regardé un seul coup. Je m’ennuie. … Vous savez pourquoi? Quand ils ne respectent pas notre pays, quand ils ne respectent pas notre drapeau, personne ne veut regarder. Personne! ” Juste avant le jour du scrutin, James a approuvé Joe Biden et Kamala Harris. “Encore un jour. S’il te plaît !!” James a écrit sur Instagram. “Nous avons besoin de TOUT pour changer et tout commence demain.”