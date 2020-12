B

La superstar du basket-ball Lebron James et le champion des Masters de golf Dustin Johnson figurent parmi les six nominés pour le prix World Sports Star aux BBC’s Sports Personality of the Year Awards.

James a conduit les LA Lakers à une victoire poignante du championnat NBA après la mort de la légende de la franchise Kobe Bryant au début de l’année, et ce faisant, il est devenu le premier homme à être nommé MVP des finales NBA avec trois équipes différentes.

Johnson a remporté sa première veste verte à Augusta National le mois dernier, battant le record du score le plus bas jamais enregistré aux Masters, tandis que Taylor a défendu à deux reprises ses quatre titres mondiaux des poids légers pour porter son record professionnel invaincu à 17-0.

Duplantis a battu le record du monde du saut à la perche à deux reprises en l’espace d’une semaine en février, franchissant 6,18 m à Glasgow, avant d’établir la plus haute marque en extérieur à 6,15 m à Rome cet été.

La star française Renard a mené Lyon à une cinquième Ligue des champions féminine consécutive de l’UEFA, tandis que Khabib a surmonté la triste mort de son père pour battre Justin Gaethje pour réunifier le championnat des poids légers de l’UFC, et a rapidement pris sa retraite avec son record invaincu en tact à 29-0.

En plus des récompenses régulières, les organisateurs demandent aux membres du public de soumettre leurs propres projets dans la catégorie «Le plus grand moment sportif», pour célébrer les réalisations de gens ordinaires qui ont tourné cette année éprouvante.

en relation

Les nominés pour le prix principal SPOTY ont été annoncés plus tôt cette semaine, avec le champion du monde de F1 Lewis Hamilton à la tête d’une liste de six personnes aux côtés du bowler anglais Stuart Broad, du jockey Hollie Doyle, du capitaine de Liverpool Jordan Henderson, de la légende du snooker Ronnie O’Sullivan et du boxeur Tyson Fury. .