La prochaine génération de consoles de jeux vidéo est sortie mardi et jeudi, suscitant l’enthousiasme des fans de Microsoft et Sony. Les consoles Xbox Series X / S et PlayStation 5 sont très difficiles à se procurer pour diverses raisons, mais LeBron James a reçu sa courtoisie de Microsoft. Il a célébré en se mettant à chanter.

La star des Los Angeles Lakers a publié une vidéo sur ses histoires Instagram qui le montrait en train d’examiner le nouvel ajout à son centre de divertissement. «Je tiens à vous», a-t-il chanté en faisant un panoramique pour montrer les deux manettes Xbox Elite, la console, une carte GamePass, un marqueur permanent et une autre manette. Les fans ont vu la vidéo et ont répondu de différentes manières. Certains ont dit que la PlayStation 5 est “bien meilleure” tandis que d’autres ont dit que le champion de la NBA “tricherait” en jouant en ligne. Quelques-uns ont dit qu’il n’avait pas besoin de la nouvelle console étant donné son niveau de richesse.

LeBron chantait sur sa nouvelle Xbox 😂 (via @KingJames) pic.twitter.com/VoQm5tVGrp – SLAM Gaming (@SLAMftw) 10 novembre 2020

“Et les riches continuent de s’enrichir”, a commenté une personne sur Twitter. Il y en a eu plusieurs qui ont demandé pourquoi James recevait des consoles spéciales par la poste, étant donné que la Xbox Series X et la PlayStation 5 ont été très difficiles à retrouver. Bien que la majorité des personnes qui commentent voulaient simplement discuter des consoles et de ce qui est mieux.

James n’est pas le seul personnage de haut niveau à obtenir la nouvelle console pendant que d’autres font la queue pour l’acheter. Par exemple, le rappeur Snoop Dogg en a reçu un dans une Xbox Series X personnalisée. Microsoft lui a également envoyé un gâteau d’anniversaire. Ce cadeau a suscité des questions sur les célébrités demandant des documents gratuits, ainsi qu’une réponse du responsable de Xbox Phil Spencer.

“Snoop est avec nous depuis longtemps”, a déclaré Spencer sur le podcast Dropped Frames. “Les gens qui nous suivent, ils le savent.” Il a poursuivi et a révélé que certaines célébrités ont demandé des consoles gratuites et d’autres cadeaux. Microsoft ne plie pas le genou et leur donne immédiatement un traitement spécial. Spencer et son équipe adoptent en fait une approche différente.

“Je dirai que la quantité de trucs gratuits que les gens riches veulent est fou”, a poursuivi Spencer. Il a dit avoir dit aux célébrités que leurs consoles «gratuites» étaient allées au Boys and Girls Club avant de leur envoyer un lien vers un détaillant. “Les gens riches veulent beaucoup de trucs gratuits, mais je veux que les consoles aillent là où elles devraient aller. Je vais juste en rester là”, dit-il.