Les réseaux sociaux étaient en effervescence mercredi soir lorsqu’une mouche s’est posée sur la tête du vice-président Mike Pence lors de son débat avec la candidate à la vice-présidence Kamala Harris. Cela s’est produit vers la fin du débat et la mouche est restée en place pendant environ deux minutes. Pence n’a pas semblé remarquer la mouche car il ne l’a pas effacée pendant le débat.

En plus de la mouche, Pence a été critiqué pour avoir évité les questions posées par la modératrice Susan Page. Eric Bradner et Kevin Liptak de CNN ont écrit: «Parfois, il semblait débattre sur une autre planète, fournissant des réponses aux questions auxquelles il voulait répondre plutôt qu’à celles posées. Bradner et Liptak ont ​​également noté que Pence “avait porté l’accusation, affirmant que Harris sapait la confiance dans un éventuel vaccin contre le coronavirus en disant qu’elle ne le prendrait pas à moins qu’il ne soit approuvé par des experts en santé publique”.

Le débat entre Pence et Harris était très différent du débat chaotique du président Donald Trump et de Joe Biden la semaine dernière, mais le moment de la mouche se démarque largement. Un certain nombre de personnalités sportives, dont LeBron James, Mark Cuban et Chris Long, se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions sur l’incident.

La mouche est restée sur la tête de Pence pendant l’équivalent humain d’environ 33 heures, si mes maths vérifient. – chris long (@ JOEL9ONE) 8 octobre 2020

À jamais, ce débat sera connu sous le nom de «débat sur la mouche». Je me sens mal pour Pence – Mark Cuban (@mcuban) 8 octobre 2020

Je sais que c’est très tôt dans la saison télévisée, mais n’oublions pas la mouche de Pence lors de la distribution des Emmys en septembre prochain. – Cousin Sal (@TheCousinSal) 8 octobre 2020

La NBA vient d’annoncer que la mouche n’a pas commis d’acte hostile et que ce sera une faute commune. – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 8 octobre 2020

