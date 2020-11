Des millions de personnes se sont réveillées samedi en apprenant que les médias projetaient que Joe Biden remporterait l’élection présidentielle de 2020. Il y a encore des bulletins de vote en cours de dépouillement, mais ses partisans ont réagi avec enthousiasme. Le joueur des Los Angeles Lakers, LeBron James, attendait avec impatience le prochain épisode de Saturday Night Live. Il a annoncé le retour de Dave Chappelle.

«CHAPPELLE SNL. CE SOIR. CHAPPELLE SNL. CE SOIR. CHAPPELLE SNL. CE SOIR. CHAPPELLE SNL. CE SOIR. Mon frère est sur le point de mettre le feu à ce studio ce soir !!! [air nose emoji][flame emoji] LETS GO !! »a tweeté James samedi après-midi. Le comédien de longue date de Chappelle reviendra samedi au studio de New York pour le premier épisode post-électoral de l’année, et James a clairement indiqué qu’il était prêt à regarder.

“C’est pourquoi LeBron James est le plus grand joueur de toute la Ligue”, a commenté un fan sur Twitter. Beaucoup d’autres se sont joints à la conversation – bien que certains aient exprimé une opinion très différente. Quelques personnes ont dit que James n’était “pas un vrai activiste” et ont affirmé qu’il continuerait à “se prosterner devant la Chine”.

Indépendamment de leur opinion sur le joueur des Lakers, de nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé leur enthousiasme pour Chappelle et l’épisode SNL. Ils ont dit qu’ils avaient hâte de voir comment le comédien aborderait l’élection lors de son monologue ou de tout autre sketch. Ses commentaires seraient-ils «insensés» ou aborderait-il calmement les élections?

Il y a une histoire dans l’apparition de Chappelle. Il a précédemment accueilli SNL en novembre 2016 après que Trump ait vaincu Hillary Clinton pour devenir le président élu. Une esquisse, en particulier, traitait du résultat surprenant et de la réaction de différentes parties de la population à la victoire de Trump.

Le croquis – écrit par le comédien Neal Brennan – mettait en vedette Vanessa Bayer, Aidy Bryant, Cecily Strong et Beck Bennett réagissant tous à la nuit des élections. Le quatuor a commencé la soirée enthousiasmé par la victoire de Clinton, mais a lentement plongé dans le désespoir alors que de plus en plus d’États se tournaient vers le futur président. Pendant ce temps, Chappelle s’est simplement assise en regardant les réactions. Chris Rock a ensuite rejoint le groupe et a fait des commentaires sur les “huit prochaines années qui s’envolent”.

En plus du sketch de la nuit électorale, Chappelle a également suscité un certain nombre de réactions avec son monologue. Il a passé près de 11 minutes à parler de Harambe, Black Lives Matter et d’autres sujets. Il a également surpris avec un commentaire sur le futur président.

“Je souhaite bonne chance à Donald Trump”, a déclaré Chappelle. “Et je vais lui donner une chance, et nous, historiquement privés de leurs droits, demandons qu’il nous en donne une aussi. Merci beaucoup.” Chappelle s’est excusé par la suite pour ce commentaire et a dit qu’il “f-ed up”.