LeBron James vient de rendre une famille très heureuse. Après avoir mené les Lakers de Los Angeles à un championnat NBA il y a deux semaines, James a été vu dans la région de Los Angeles avec un entourage de gardes du corps. Cependant, cela n’a pas empêché le quadruple champion de la NBA de prendre le temps de signer des autographes et de prendre des photos avec une famille qui a attendu huit heures pour le voir.

La vidéo montre James se dirigeant vers la famille et il commence à signer des photos. James a même crié au fils d’un fan et s’est excusé de ne pas pouvoir enlever son masque. Ce n’est probablement pas nouveau pour James car il est l’une des stars du sport les plus reconnaissables au monde. Cependant, avec lui qui a mené les Lakers à leur 17e titre de l’histoire de la franchise et au premier titre en 10 ans, prendre le temps de signer des autographes et de prendre des photos avec les fans est un gros problème.

LeBron a signé des autographes et a pris des photos avec cette famille après avoir attendu huit heures pour le voir 🙏 (via 702_jdenshayne, lindsey0214g / IG) pic.twitter.com/AiGnBKnoqT – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 26 octobre 2020

James a remporté des championnats avec les Lakers, les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat, qui est l’équipe battue par James et les Lakers pour remporter le titre plus tôt ce mois-ci. Après avoir remporté le sixième match de la finale de la NBA pour remporter le championnat, on a demandé à James si cette victoire était plus difficile que les trois dernières puisque la saison avait été suspendue puis jouée dans une bulle en raison de la pandémie COVID-19.

“Eh bien, je ne peux pas m’asseoir ici et dire que l’un est plus difficile que l’autre ou que l’un est plus difficile

que l’autre, “dit James.” Je peux juste dire que je n’ai jamais gagné avec cette atmosphère. Aucun de nous ne l’a fait. Nous n’avons jamais fait partie de cela. Si vous avez été ici depuis le début – je veux dire, nous sommes arrivés le 9 juillet. Notre club de balle est arrivé le 9 juillet. C’est octobre quoi – je ne sais même pas, le 11 octobre maintenant. “

James a continué “C’était donc très stimulant et difficile. Cela a joué avec votre esprit. Cela a joué avec votre corps. Vous êtes loin de certaines des choses que vous êtes si habituées à faire de vous le professionnel que vous êtes. est juste là-haut. ” James et le joueur All-NBA Anthony Davis seront de retour avec les Lakers l’année prochaine, ce qui signifie qu’ils ont une chance de remporter le titre pour la deuxième année consécutive.