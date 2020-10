Les disparités salariales sont souvent évoquées lors de la comparaison des sportifs et des sportifs professionnels. Par exemple, les membres de l’équipe nationale de football féminine des États-Unis ont intenté une action en justice fédérale le 8 mars pour discrimination fondée sur le sexe parce qu’ils étaient moins bien payés que leurs homologues masculins. La conversation s’est poursuivie récemment lorsqu’un joueur de la WNBA a comparé les bonus de championnat gagnés par LeBron James des Los Angeles Lakers et Sue Bird of the Seattle Storm. Les deux stars du basket ont remporté leur quatrième championnat en octobre mais ont obtenu des bonus très différents. James serait reparti avec 370 000 $, tandis que Bird n’a récolté que 11 356 $.

Lorsque les utilisateurs de Twitter ont vu la comparaison avec deux vétérans du sport de 17 ans, ils ont réagi de manière très différente. Certains ont dit que Bird «ne méritait pas» de gagner autant en raison de son incapacité à effectuer un dunk à 360 degrés. D’autres ont déclaré que l’écart salarial était dû à des différences de revenus. Cependant, plusieurs autres utilisateurs n’étaient pas d’accord avec ces opinions et ont déclaré qu’il y avait un sexisme systémique en jeu. Les arguments se sont poursuivis alors que de plus en plus de personnes voyaient la photo de comparaison.

Mais * pourquoi * les gens ne regardent-ils pas la WNBA? Peut-être que votre expérience est différente, mais je ne peux pas penser à un niveau de sport (HS, collège, etc.) où le bb des femmes était traité de la même manière que les hommes. Ne pas dire que c’est le seul facteur, mais il * y a * un préjugé culturel sexiste en jeu ici. – Jason Nafziger (@JasonNafziger) 17 octobre 2020

comparez les revenus annuels de la nba et de la wnba puis revenez me voir – arynn (@TannyDimes) 16 octobre 2020

Une réponse courante à la photo de comparaison est que les salaires NBA et WNBA diffèrent en fonction du nombre de téléspectateurs qui s’accordent chaque semaine. Les utilisateurs de Twitter ont cité les 8,76 milliards de dollars de revenus annuels estimés pour la saison 2018-2019. Ces personnes ont exprimé l’opinion que la différence de salaire découle du fait que la WNBA gagne moins d’argent.

Les revenus de la NBA sont de deux ordres de grandeur plus élevés que ceux de la WNBA, il est donc logique que le joueur le mieux payé soit également …. deux ordres de grandeur plus élevés … Il y a beaucoup de raisons d’abolir le patriarcat, ce n’est pas l’une d’entre elles pic.twitter.com/t2B9xqg2Py – Lefty ☭ Lion Guy 🦁 (@ BeePs79) 16 octobre 2020

L’un des plus gros problèmes de la WNBA est la façon dont elle est commercialisée. La WNBA devrait avoir le même produit que la NBA, mais ils veulent être leur propre truc. La WNBA dans son ensemble n’a pas d’identité et manque d’éléments de base qui ont rendu la NBA populaire (merch, superstars, entraîneurs, etc.) pic.twitter.com/FT3wgi6aTS – Fancouver (@Fancouver_) 17 octobre 2020

Les arguments sur les différences de revenus se sont poursuivis lorsque la photo de comparaison a fait surface. Beaucoup ont convenu que le manque d’argent dans la WNBA conduit à des salaires inférieurs. D’autres, cependant, ont déclaré que le principal problème avec les revenus de la WNBA était son marketing. Ces utilisateurs de Twitter ont déclaré que la ligue devait s’améliorer de manière spécifique afin de gagner plus d’argent.

La NBA fait probablement beaucoup de fkn bien qu’elle puisse probablement allouer collectivement au moins plus que ce que les femmes gagnent maintenant.

Et / ou plus d’efforts pour gagner en popularité. 🤘 – Jay BC (@jayclouser) 18 octobre 2020

Maintenant, tout le monde explique comment avec moins de fans et pas de contrat TV, moins de revenus, les joueurs de GLeague peuvent gagner 125 000 $. Expliquez comment Breanna Stewart peut gagner 500000 $ en Europe sans accord télévisé.La WNBA est un bon visionnage et ils sont sous-payés – Kevin Hurley (@TheDukeofHurl) 17 octobre 2020

Alors que de nombreux fans et critiques ont discuté des différences de nombre de téléspectateurs, d’autres voulaient discuter de la G League. Ces utilisateurs de Twitter ont déclaré que les joueurs des ligues mineures qui travaillent pour gagner des places, les Memphis Grizzlies, les Los Angeles Lakers et d’autres équipes gagnent toujours une vie confortable malgré l’absence de contrat TV. Ces personnes ont exprimé l’opinion que les différences entre la G League et la WNBA se résument toujours au sexisme.

Je vais juste laisser ça ici pic.twitter.com/asDhloRBJb – Geraldø 🇩🇴 (@geraldo_dlc) 17 octobre 2020

1) la WNBA perd de l’argent chaque année 2) il fait beaucoup moins de revenus que la NBA 3) ils jouent 34 matchs contre 82 en NBA D’où vient cet argent pour payer magiquement Sue Bird autant que Lebron James? – YOUNG K STAN (@nira_cain) 18 octobre 2020

Lorsque les utilisateurs de Twitter ont vu la photo de comparaison avec Bird et James, ils ont sauté à la conclusion que les joueurs de la WNBA veulent exactement le même salaire que leurs homologues de la NBA. D’autres personnes ont contesté cette croyance et ont exprimé l’opinion que Bird ne cherche pas près de 40 millions de dollars par an. Ils ont dit que l’objectif était de gagner des pourcentages similaires des revenus.

Oui point, si je suis complètement honnête. – Collations (@ Valerie_lynn15) 17 octobre 2020

y’all gotta stop, la NBA gagne 7,5 milliards par an contre 25 millions pour la WNBA. Oui, les femmes de la WNBA méritent plus d’argent, mais ce n’est la faute de personne, mais de la ligue dans laquelle elles jouent. Trouvez comment gagner plus pour pouvoir payer plus. Les cotes de télévision et les sponsors expliquent pourquoi le paiement WNBA est mauvais – ♠ ️ (@kingjihad___) 17 octobre 2020

Y a-t-il du sexisme en jeu lorsque l’on compare les salaires des basketteurs professionnels? Certains fans le pensaient alors que d’autres n’étaient pas d’accord. Une partie des utilisateurs de Twitter, cependant, a déclaré que le manque de revenus gagnés par la WNBA est en fait une preuve de sexisme. Ils ont exprimé l’opinion que les fans masculins ne veulent pas regarder les joueuses dans le sport.

WNBA est comme une entreprise à un stade précoce. Les ventes de billets, les téléspectateurs et les prix sont inférieurs, de sorte que les budgets ne permettent pas des salaires élevés. Les attitudes de la société à l’égard des sports féminins n’aident pas. Un meilleur marketing et une normalisation du sport féminin auprès des jeunes générations peuvent aider à augmenter les revenus au fil du temps. pic.twitter.com/PuurfPGe7U – Angela Ivana (@RealAngelaIvana) 18 octobre 2020

Ou c’est juste une nouvelle ligue et n’a pas beaucoup de fans – #FreeHaskins (@RadWolves) 16 octobre 2020

De nombreux utilisateurs de Twitter reconnaissaient les différences de nombre de téléspectateurs tout en discutant de la rémunération. Cependant, certains essayaient de faire valoir un point différent. Plus précisément, plusieurs personnes ont commenté et déclaré que la WNBA n’avait tout simplement pas la même taille de fanbase en raison de l’âge de la ligue. Ils ont exprimé l’opinion que la ligue est plus récente et que de plus en plus de fans se connecteront chaque année.

La NBA a l’argent, d’où le bonus NBA Finals. Ils choisissent à qui ils allouent leur argent. – Erica L. Ayala, MPA (@ elindsay08) 16 octobre 2020

Quels revenus? Leur ligue existe parce que la NBA finance les salaires et la ligue elle-même. Ce n’est pas du sexisme, c’est simplement ainsi que le téléspectateur et les revenus qui en résultent ont fonctionné. – Jake (Not State Farm) (@PeepTheseStats) 18 octobre 2020

Selon de nombreux utilisateurs de Twitter, l’attribution est essentielle. Plusieurs ont exprimé l’opinion que la NBA pourrait augmenter les salaires à travers la WNBA en abaissant son propre plafond salarial et en allouant plus d’argent. D’autres n’étaient pas d’accord et ont déclaré que la NBA perdait de l’argent en gardant la WNBA en existence. Les arguments se sont poursuivis pendant un temps considérable.

