Des épisodes courts, de seulement 10 ou 15 minutes, conçus pour être visionnés à la fois horizontalement et verticalement, des productions originales, des acteurs renommés … tels sont quelques-uns des ingrédients que Quibi avait au moment du lancement de son plateforme de série de streaming. Six mois plus tard, il semble qu’ils n’aient pas suffi à convaincre un nombre notable d’utilisateurs de garantir la continuité du service.

“[…] Aujourd’hui, nous annonçons avec grand regret que nous fermons l’entreprise et que nous cherchons à vendre son contenu et ses actifs technologiques », ont-ils exprimé jeudi dernier dès la signature, mettant fin à un court et malheureux voyage dans lequel, disent-ils,« ils ont épuisé toutes les options ». pour rester à flot.

“Nous avons ouvert la porte aux esprits les plus créatifs et imaginatifs d’Hollywood pour innover du scénario à l’écran et le résultat a été un contenu qui a dépassé nos attentes. Nous avons mis les ingénieurs au défi de créer une plate-forme mobile qui permettrait une nouvelle forme de narration, et ils ont livré un service innovant et délicieux. Et nous avons été rejoints par dix des plus grands annonceurs du monde qui ont adopté avec enthousiasme de nouvelles façons pour leurs marques de raconter leur histoire. “

Une débâcle qui se démarque de ce qui semble être un panorama flottant. Un où non seulement il y a de plus en plus d’entreprises qui prennent le contrôle du secteur, mais où leurs investissements dans la création de contenu augmentent. Des millions d’utilisateurs sont prêts à payer pour consommer des séries et des films de qualité, comme cela est naturellement clair, mais pas pour ceux de Quibi. Parce que?

Quibi: celui qui démarre mal …

La chute de la grâce de Quibi se comprend beaucoup plus facilement à partir d’une prémisse qui a été claire au cours des derniers mois: jamais eu une ascension aussi remarquable que la chute aux enfers était à plus de deux pas. Et ce fut une surprise pour l’entreprise dès le premier moment, dont les indicateurs indiquaient un potentiel et une réception bien plus élevés par le public de la collection.

À ce stade, personne ne manque que 2020 n’a pas été une année avec un visage agréable pour l’humanité en général et pour de nombreuses entreprises en particulier. Quibi a été l’un d’entre eux, et la raison pour laquelle il a pu être plus touché que le reste de ses concurrents réside dans la conception même de la proposition.

Sa présentation initiale a clairement montré que sa nature éphémère a été conçue pour le monde d’aujourd’hui: celui dans lequel les gens se déplacent rapidement d’un endroit à un autre, où la vitesse au jour le jour laisse à peine la place de s’asseoir sur le canapé pour profiter d’un chapitre de 50 minutes ou plus, ce qui est exactement ce qui est utilisé dans le spectre série.

Les créations proposées pourraient être vues sur le smartphone pendant le trajet en métro pour se rendre au travail, pendant une courte pause ou, pourquoi pas, faire avancer directement une grande partie de l’intrigue en regardant deux ou trois épisodes d’affilée dans un laps de temps beaucoup plus court que ce qui serait normalement investi dans tout autre service.

Cependant, le monde que 2020 laissera derrière sera très différent de ce qui était connu lorsque le serveur et le lecteur l’ont reçu en janvier. Un dans lequel les prémisses qui étaient auparavant vraies ne sont plus vraies, et cela pour Quibi a signifié être né mortellement blessé.

Question de nombres

Quibi a commencé à déformer les choses dès son arrivée au marché. Alors que la pandémie de coronavirus commence à révéler son apparence fatidique, le séquestrations successives, augmentation du télétravail et crise économique ils sont positionnés comme des facteurs clés de sorte que l’intérêt généré par la plateforme a été extrêmement faible.

Les épisodes éphémères, point fort du service, sont restés sans raison d’être du jour au lendemain, s’évaporant avec les petits déplacements sur le lieu de travail. Aussi sa qualité de pouvoir se voir verticalement était présentée, peu attrayante pour ceux qui avaient passé leur journée de travail à la maison. À cela s’ajoute qu’en tant que nouveau venu, n’avait pas de base d’utilisateurs précédente qui a servi de cadre solide pour soutenir le type dans lequel la tempête s’est calmée.

Quibi a été une tempête parfaite attribuable à la fois au produit et au moment de son lancement, selon la société

Dans sa lettre d’adieu, la société déclare qu’une combinaison de deux facteurs a causé son échec: que «l’idée elle-même n’était pas assez forte pour justifier un service de streaming indépendant» et le moment d’une pandémie mondiale.

Quibi a été une tempête parfaite qui a commencé à montrer la dure réalité quelques semaines après le lancement, lorsque la société d’analyse Sensor Tower a révélé que, Sur près d’un million d’utilisateurs qui se sont initialement inscrits au service, seuls 72000 auraient décidé de rester après la période d’essai gratuite..

Ce serait la première de nombreuses mauvaises nouvelles qui feraient leur apparition au cours des mois suivants, où l’entreprise ne montrait pas de signes d’amélioration.

Les dernières semaines semblent avoir été encore plus angoissantes, si possible, pour Quibi, essayant désespérément de vendre votre contenu à des entreprises comme Facebook, Apple ou WarnerMedia. Des ponts construits qui n’ont jamais été traversés par aucune des firmes qui avaient reçu l’offre et qui, au final, ont mis la touche finale à un service aussi éphémère que leurs productions.

Plateformes de streaming: certaines tellement et d’autres si peu

Comme mentionné au début, Quibi peut être vu presque comme une rareté, compte tenu de l’état du secteur tout au long de 2019 et cette année. Il a vu des arrivées telles que Disney + ou Apple TV +, deux services qui ont réalisé ajouter plusieurs millions d’abonnés aux comptes des sociétés respectives dans un court laps de temps. Ils n’ont pas été les seuls: d’autres comme Pluto ou DC Universe, ont également commencé ou ont continué d’étendre leur carrière récemment.

Ceux qui étaient déjà là, comme Netflix ou HBO dépensent de plus en plus pour générer ou acheter du contenu qui intéresse vos acolytes actuels et vos nouveaux potentiels. Pour cette année seulement, la firme dirigée par Reed Hastings prévoit de réaliser un investissement de plus de 17 000 millions de dollars en contenu original, ce qui se traduit par une vaste collection de séries et de films portant le sceau de l’usine nord-américaine.

Une carrière de valeur générée et perçue que Quibi semble pourtant bien comprendre dès le début, du moins en termes de qualité et de distribution. Noms d’acteurs connus, tels que Liam Hemsworth, Sophie Turner ou Reese Witherspoon, ils ont joué dans les séries disponibles à leur lancement, qui avaient également un niveau de production qui n’a pas nui à la renommée de leur prédécesseur.

La rareté est venue – malgré une forte promotion, du moins aux États-Unis – de l’absence d’un nom reconnu pour le grand public. Disney ou Apple ont une réputation plus que capable de générer une attente et une attraction initiales Assez remarquable pour agrandir très efficacement votre fond de teint initial. Ce n’est pas le cas de Quibi, auquel cela s’est ajouté aux nombreuses variables qui ont persisté à jouer contre lui, déjà évoquées.

L’ingrédient secret

Le commerce du streaming était déjà complexe il y a deux ou trois ans, mais maintenant il l’est encore plus. Les plateformes sont dans une lutte constante entre volume et qualité, un équilibre marketing difficile à assurer, aujourd’hui, qu’elle a choisi de manière fiable l’un de ses côtés.

Pour le moment, Netflix continue d’être la reine incontestée du secteur, avec une masse d’abonnés déjà dans le plus de 195 millions d’utilisateurs dans le monde. Son immense catalogue comprend des succès notoires, d’autres échecs notoires et des titres qui finissent par générer peu d’importance.

Parmi les nouveaux, se distingue de manière particulière Disney +, qui prend le gâteau quand il s’agit de l’intérêt des utilisateurs. Avec un catalogue de premières qui augmentera avec le temps, mais surtout avec une énorme bibliothèque de films classiques et bien connus, il semble avoir suscité un tel intérêt que, combiné avec le cours actuel des événements, il a provoqué un nouveau changement. profondément dans l’entreprise, qui se tournera vers ce domaine comme une voie commerciale prédominante.

Apple TV +, en revanche, n’a pas réussi à susciter – selon des estimations non officielles – un intérêt excessif. Les derniers chiffres mettent l’entreprise de Cupertino au service d’un pauvre 10 millions d’abonnés, ce qui semble rare si l’on tient compte de la période promotionnelle d’un an que l’entreprise a commencé à offrir l’année dernière à ceux qui ont acquis l’un de ses nouveaux produits matériels. Tout cela, malgré la qualité et la renommée des réalisateurs et protagonistes de plusieurs de ses productions originales.

Nouveau contenu, ancien contenu

La stratégie adoptée par chaque plateforme de streaming est particulière et différente. Cette raison soutient que Quibi aurait pu être aussi valide que n’importe lequel des autres présents. Une étude récente réalisée par JustWatch, par exemple, montre clairement comment le catalogue des productions de chaque maison est réparti en fonction de son année de distribution, un des facteurs qui pour beaucoup est déterminant dans le choix d’un service ou autre.

Il y a une course pour produire beaucoup, mais aussi pour avoir une riche bibliothèque de titres reconnus par le public avant.

Donc pendant sur Netflix l’ensemble de son catalogue en Espagne trouve en 2010 sa moyenne, l’âge des productions disponibles sur Disney + est 1998. De leur côté, HBO et Prime Video sont en 2008 et 2005, respectivement.

La différence entre l’un et l’autre est écrasante, mettant sur la table que n’importe quel angle peut être réussi si la mise au point et les conditions sont idéales. Même ainsi, il est clair que tous cherchent à augmenter ces chiffres sur la base de contenus marquants, mis à jour et en phase avec les tendances actuelles.

Dans le monde du streaming, malgré les différences apparentes, rien n’est décidé. Pour Quibi, cependant, le combat s’est terminé trop tôt.