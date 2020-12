UNE

L’école dans l’un des quartiers les plus défavorisés de Londres a embauché un coach d’étiquette pour enseigner aux élèves comment s’asseoir et parler comme des rois dans le but de gagner des bourses dans les meilleures écoles privées.

L’école Cumberland, à Plaistow, Newham, a fait appel à l’entraîneur de l’étiquette Laura Akano, qui donne aux élèves des conseils sur la façon de s’habiller, de communiquer et de se conduire.

Ils ont même appris le “Duchess Slant”, la position assise privilégiée par Kate Middleton.

Depuis le lancement de son programme de prestigieux collèges il y a deux ans, l’école a envoyé des dizaines d’étudiants défavorisés dans les meilleurs collèges payants, dont Eton et Kings.

(

Ella Wellingbrook a remporté une bourse de 42000 £ à la Francis Holland School de Sloane Square

/ École Cumberland)

Cette année, l’étudiante Ella Wellingbrook a remporté une bourse de 42 000 £ à l’école Francis Holland.

Le directeur Omar Deria a déclaré: “Nous n’avons absolument aucune inquiétude quant aux capacités académiques de nos étudiants, mais l’environnement social dans lequel ils entrent peut être totalement inconnu.

«Il ne s’agit pas de changer qui ils sont ou leur façon d’agir. Il s’agit de s’assurer qu’ils sont aussi confiants qu’ils peuvent l’être lors des entretiens et s’ils réussissent dans leurs nouvelles écoles.

«Nous voulons uniformiser les règles du jeu et donner à nos étudiants toutes les chances de rivaliser avec ceux qui sont issus de milieux plus riches.

«Les compétences qu’ils acquièrent ne les aideront pas seulement dans leurs nouvelles écoles, mais aussi plus tard dans la vie. Ils apprennent de petites choses, comme la fourchette à utiliser lors d’un dîner raffiné, ainsi que ce qui est attendu lors des entretiens d’embauche et à l’université. J’ai ramassé quelques conseils moi-même. “

Mme Akano, qui a participé au documentaire de la BBC 2 Back in Time for School, suit les cours hebdomadaires le mardi soir.

Le cours de six semaines comprend des modules sur la posture et les salutations ainsi que sur les manières à table, les couverts et la «nétiquette», qui comprend comment rédiger des courriels formels et l’étiquette des médias sociaux.

Mme Akano a déclaré: «Il ne s’agit pas de donner des airs et des grâces et de leur demander d’être quelque chose qu’ils ne sont pas. Il s’agit de leur donner la confiance nécessaire pour exceller lors des entretiens.

«Ce sont des compétences que les personnes issues de la classe moyenne et supérieure possèdent par droit de naissance. Les étudiants de Cumberland n’ont pas cela.

«J’applaudis une école où la plupart des enfants sont issus de la classe ouvrière et veulent le meilleur pour leurs élèves, chaque école devrait avoir ce genre d’aspirations.

en relation

L’étudiante Ella Wellingbrook a ajouté: «Je pense vraiment que la formation que j’ai reçue de Laura m’a aidé lors de mon entretien. Je me sentais plus en confiance et je connaissais la bonne façon de rencontrer et de saluer la personne qui m’interrogeait.

«C’était quelque chose auquel je n’avais jamais pensé jusqu’à présent, mais cela fait vraiment une différence dans la façon dont vous êtes perçu.

«J’ai beaucoup appris de Laura, ce qui me sera utile tout au long de ma vie.»