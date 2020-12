L

L’économie d’ondon devrait subir un coup de 44 milliards de livres sterling en raison de Covid et durer jusqu’à l’été 2022 avant de rebondir, ont déclaré des experts aujourd’hui.

Ils ont déclaré que l’économie de la capitale, qui vaut environ 460 milliards de livres sterling, devrait reculer de 9,5% cette année, mais croître de 6,2% l’année prochaine et de 6,9% en 2022.

Un nouveau rapport de l’unité d’économie de GLA à l’hôtel de ville a indiqué qu’il y aurait une réduction de 1,1% des emplois cette année et une baisse de 4,6% l’année prochaine, suivie d’une reprise de 3% en 2022.

Cela a incité le maire Sadiq Khan à appeler le gouvernement à étendre les tarifs commerciaux «vacances» et à abandonner les projets d’imposition d’une «taxe de séjour» en supprimant l’exonération de TVA pour les acheteurs étrangers.

Le taux de chômage de Londres est passé de 4,3 pour cent à la fin de l’année dernière à 6 pour cent jusqu’en septembre, mais on craint que les statistiques ne montrent pas le plein impact de la pandémie.

en relation

Des secteurs clés tels que la culture, les loisirs, la vente au détail et l’hôtellerie ont été durement touchés par les verrouillages et les restrictions de distanciation sociale.

Mais des secteurs tels que les services financiers, l’immobilier, les activités professionnelles et techniques et l’information et la communication ont été moins durement touchés, avec plus de travailleurs pouvant travailler à domicile.

Le rapport d’aujourd’hui indique que l’arrivée d’un vaccin et l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, qui devraient conduire à une plus grande collaboration avec l’Europe, ont offert de l’espoir – mais des craintes persistaient quant à un Brexit sans accord.

M. Khan a déclaré qu’il craignait que 350000 Londoniens ne perdent leur emploi l’année prochaine, ce qui serait la plus forte baisse de l’emploi depuis plus de deux décennies.

Il a exhorté les Londoniens à soutenir les grandes rues et les lieux d’accueil de la capitale à l’approche de Noël.

M. Khan a déclaré: «Nous avons eu des nouvelles extrêmement positives au sujet du vaccin Covid-19 la semaine dernière, mais ces données montrent la dévastation que cette pandémie a et pourrait encore causer sans plus de soutien du gouvernement.

«De nombreuses entreprises sont toujours en danger de fermeture et des milliers d’emplois sont toujours menacés au cours des prochaines années.»

en relation

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré: «Une énorme perte de revenus touristiques et de banlieue a vu les entreprises du centre de Londres frappées plus durement qu’ailleurs dans le pays à cause de Covid-19.

«La conséquence est que Londres a le plus de pertes d’emplois de toutes les régions à cause de Covid-19. La Chambre de commerce et d’industrie de Londres et la Central London Alliance demandent au gouvernement de fournir un soutien ciblé au centre de Londres pour permettre au moteur économique du Royaume-Uni de stimuler la reprise du pays.

Jasmine Whitbread, directrice générale du groupe de pression London First, a déclaré: «Le gouvernement doit se tenir prêt à soutenir les entreprises qui ne peuvent pas commercer normalement, en particulier dans la culture, les loisirs, la vente au détail et l’hôtellerie.

«L’extension de l’allégement des tarifs des entreprises jusqu’en 2021 et la restauration des achats sans TVA pour les visiteurs étrangers aideront les entreprises qui en ont le plus besoin. Nous avons également besoin d’un message clair et sans ambiguïté sur la sécurité des transports publics, afin que le travail de relance de l’économie puisse recommencer. »

Shaun Bailey, le candidat conservateur à la mairie, a déclaré que le West End avait été «détruit» par la taxe de congestion de 15 £ et a accusé M. Khan de «volte-face» sur les couvre-feux et les verrouillages.

Il a déclaré: «Sadiq Khan a promis qu’il serait le ‘maire le plus pro-business de tous les temps’, mais le fait est que sous sa direction, nos entreprises ont souffert plus que jamais.