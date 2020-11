S

Cotland est devenu la première partie du Royaume-Uni à interdire la claquement d’enfants après l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation.

Des modifications de la loi accordant aux enfants la même protection contre les agressions que les adultes ont été adoptées par le Parlement écossais l’année dernière et prennent effet à compter de samedi.

L’Écosse devient le 58e pays à interdire les châtiments corporels après que la défense d’agression justifiable a été supprimée de la loi écossaise.

C’est la première partie du Royaume-Uni à le faire, le Pays de Galles devant suivre le mouvement avec l’introduction d’une interdiction d’ici 2022.

Le MSP écossais vert John Finnie, qui a introduit les changements, a déclaré qu’il espérait que l’interdiction de claquer aiderait à démontrer aux enfants que la violence n’est pas acceptable.

Il a déclaré: «Au fur et à mesure que je progressais dans ma campagne au cours des quatre dernières années, on a remarqué combien de personnes pensaient que frapper un enfant était déjà interdit.

“Je suis heureux que ce soit maintenant le cas.”

La ministre des enfants du gouvernement écossais, Maree Todd, a déclaré: «Je suis très heureuse que l’Écosse soit devenue la première partie du Royaume-Uni à légiférer pour garantir que les enfants, sans exception, bénéficient de la même protection contre les agressions que les adultes.

“Cette défense désuète n’a pas sa place dans une Écosse moderne. Il ne peut jamais être raisonnable de frapper un enfant.”

Joanna Barrett, responsable de la politique et des affaires publiques du NSPCC Ecosse, a déclaré: “Cette nouvelle loi, enfin, donne aux enfants en Ecosse leur juste protection contre les agressions et les mêmes garanties que les adultes.

«En prenant cette décision de bon sens pour se débarrasser de la défense obsolète de« l’agression justifiable », nous nous joindrons à plus de 50 autres pays à travers le monde pour prendre des mesures pour protéger les membres les plus vulnérables de la société.

“Cette loi établit en termes clairs que les châtiments corporels ne devraient plus faire partie de l’enfance en Ecosse et elle marque une étape capitale pour en faire un pays où les droits des enfants sont vraiment reconnus, respectés et respectés.”

Le député démocrate libéral écossais Alex Cole-Hamilton s’est dit «ravi» de la modification de la loi.

Il a déclaré: «L’abolition de cette défense juridique à consonance victorienne se fait attendre depuis longtemps.

«Il est soutenu par d’innombrables études et experts du commissaire à l’enfance, des policiers, des travailleurs sociaux, des infirmières et des organismes de bienfaisance pour les enfants et les parents.

“Cela envoie un message clair sur le type de pays auquel nous aspirons. Après avoir défié l’ONU pendant des années à ce sujet, le gouvernement écossais doit maintenant cesser d’ignorer les autres minima internationaux en matière de droits humains tels que la fixation de l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans.”

Le groupe de campagne Be Reasonable Scotland, qui s’est opposé à la législation, a averti que “même la discipline physique la plus légère sera traitée comme un abus” et pourrait conduire à des poursuites judiciaires.

Un porte-parole du groupe a déclaré: “Dans les années à venir, les parents aimants qui n’ont jamais eu de contact avec les autorités et qui ne présentent aucun risque pour leurs enfants seront confrontés à une intervention stressante, à une liste noire dans les bases de données de la police et même à des casiers judiciaires pour fessée.

“La majorité des Écossais y voient une injustice, pas un changement positif.”