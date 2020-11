S

Cotland est devenu le premier pays à adopter une loi rendant les produits d’époque gratuits pour quiconque en a besoin.

Mardi soir, les MSP ont approuvé à l’unanimité un projet de loi qui fait du libre accès à des articles tels que les tampons et les serviettes hygiéniques un droit légal.

Le projet de loi a été présenté par la porte-parole de la santé travailliste Monica Lennon, qui a déclaré que le projet de loi sur les produits d’époque (fourniture gratuite) (Écosse) était d’autant plus important à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré au Parlement écossais: «Les règles ne s’arrêtent pas aux pandémies et le travail pour améliorer l’accès aux tampons, serviettes hygiéniques et réutilisables essentiels n’a jamais été aussi important.»

Le MSP travailliste s’efforce de lutter contre la pauvreté d’époque depuis qu’elle a été élue à Holyrood en 2016.

Elle a déclaré: «Sur la question de la dignité d’époque, je suis plus que fière que l’Écosse ouvre la voie et que nous ayons progressé à un rythme rapide en peu de temps.»

Mme Lennon a déclaré aux MSP: «Nous sommes arrivés ici parce que nous avons travaillé ensemble. Nous avons montré que ce Parlement peut être une force de changement progressif lorsque nous collaborons.

«Notre prix est l’opportunité de reléguer la pauvreté d’époque à l’histoire. En ces temps sombres, nous pouvons apporter lumière et espoir dans le monde ce soir.

Son projet de loi a été adopté par 121 voix contre zéro après avoir obtenu le soutien du gouvernement écossais et des autres partis d’opposition à Holyrood.

Des manifestants sont descendus à Westminster pour faire campagne contre la pauvreté d’époque

La secrétaire écossaise aux communautés, Aileen Campbell, a salué l’adoption de la législation comme «un moment important pour l’égalité des sexes».

Elle a déclaré que c’était «un grand privilège d’être ici aujourd’hui un jour où nous nous engageons à faire de l’Écosse le premier pays au monde à légiférer pour garantir que les produits de période gratuite sont disponibles pour tous ceux qui en ont besoin».

Mme Campbell a ajouté: «Cette législation fera beaucoup pour faire progresser l’égalité et la justice sociale ici en Écosse et ailleurs, alors que d’autres pays cherchent à suivre notre voie.»

Rose Caldwell, directrice générale de l’association caritative Plan International UK, a déclaré: «En prenant cet engagement de premier plan mondial, le gouvernement écossais s’est révélé être un pionnier dans la lutte contre la pauvreté d’époque, et nous espérons que les nations du monde entier suivront son exemple. .

«Avec cette législation historique, l’Écosse pourrait bientôt devenir le premier pays au monde à éliminer une fois pour toutes la période de pauvreté, et avec les finances des ménages sous pression des restrictions relatives aux coronavirus, le besoin n’a jamais été aussi grand.

Elle a ajouté que le déploiement de la législation serait «critique», en disant: «La pauvreté de période est motivée par un ‘trio toxique’ de problèmes, qui en plus du coût des produits d’époque, comprend un manque d’éducation et la stigmatisation et la honte menstruation.

«Nous savons, par exemple, que seul un tiers (31%) des filles en Écosse se sentent à l’aise de demander aux enseignants des produits d’époque à l’école.

«C’est pourquoi, en plus des produits gratuits, nous avons besoin d’une éducation et d’une formation pour les filles, les écoles et les parents pour nous aider à lutter contre la stigmatisation et la gêne autour des règles ainsi que le coût.»