Les mesures de verrouillage sévères sont intervenues après que Boris Johnson et le conseiller scientifique en chef de l’Angleterre, Sir Patrick Vallance, aient révélé que la propagation d’une nouvelle variante très contagieuse de Covid-19 provoquait une augmentation rapide des infections à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

Le chef de la police lain Livingstone de la police écossaise a déclaré que «des patrouilles très visibles» sur les routes seraient utilisées pour «dissuader quiconque envisageait de violer les restrictions de voyage liées aux coronavirus».

Certaines exceptions à l’interdiction sont autorisées à des fins essentielles.

Dans un communiqué, M. Livingstone a déclaré qu’il ne serait pas «approprié ou proportionné que les agents établissent des points de contrôle ou des barrages routiers pour simplement appliquer les restrictions de voyage».

«Aujourd’hui, j’ai autorisé le doublement de notre présence opérationnelle dans les zones frontalières de l’Écosse», a déclaré M. Livingstone.

«Ces patrouilles très visibles seront déployées de manière proactive sur nos réseaux routiers afin de poursuivre notre activité opérationnelle afin de garantir que les conducteurs et les véhicules sont en état de conduire.

«Les patrouilles dissuaderont également quiconque envisage la nuit de violer les restrictions de voyage liées aux coronavirus.»

M. Livingstone a déclaré qu’il s’attend à ce que les routes soient «plus calmes que d’habitude au cours des prochains jours».

Il a ajouté: «Tout au long de cette crise de santé publique, nous avons clairement indiqué que votre service de police était là pour soutenir notre effort collectif de lutte contre le coronavirus.

«Bien que les règles aient changé souvent et, parfois, rapidement, les officiers et le personnel continueront avec le bon sens, l’empathie et la discrétion de travailler avec nos concitoyens pour assurer la sécurité de tout le monde.

«C’est le consentement du public dont la police écossaise tire sa légitimité.

«Comme l’attendent nos communautés, là où les agents rencontrent des infractions délibérées, persistantes ou flagrantes, nous agirons de manière décisive pour faire appliquer la loi.»

Après avoir annoncé l’interdiction stricte de voyager, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle parlerait à la police et aux opérateurs de transport pour voir comment elle pourrait être «renforcée».

Le Premier ministre a déclaré que le fait de livrer la nouvelle «me donne envie de pleurer», et a déclaré: «Je partage ce sentiment de fatigue et de démoralisation à ce sujet.»

Des agents de police à la gare de St Pancras à Londres, et d'autres devraient être déployés pour faire appliquer les règles de voyage dans les gares de Londres

Elle a ajouté: «Si ce n’était pas pour cette nouvelle souche, je ne serais pas là pour l’annoncer maintenant parce que nos niveaux de cas en ce moment – en raison de l’approche Niveaux que nous avons adoptée – sont en fait assez stables.

«Il s’agit d’une action préventive parce que nous savons qu’il existe une souche à transmission plus rapide et que nous agissons donc de manière préventive.

«Tout ce que nous avons appris sur ce virus dit que vous faites cela – vous agissez rapidement et vous n’avez pas de regrets plus tard, et c’est ce que nous cherchons à faire.»

John Lamont, député conservateur écossais du Berwickshire, Roxburgh et Selkirk, a déclaré que plus de clarté était nécessaire.

«Le gouvernement écossais et la police écossaise doivent garantir la clarté des restrictions de voyage pour éviter tout malentendu public», a-t-il déclaré.

“Il est clair que ce virus ne respecte pas les frontières, mais une série d’exemptions a toujours été en place pour permettre des déplacements sûrs et nécessaires pour des raisons valables, et nous devons savoir si cela a changé.”

Reportage supplémentaire de PA Media.