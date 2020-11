Le premier ministre a déclaré que l’imposition des restrictions de verrouillage les plus strictes du pays se veut «brève et précise».

La ville de Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling et West Lothian passeront au niveau 4 à partir du niveau 3 pendant trois semaines.

Mme Sturgeon a déclaré mardi aux MSP que les changements étaient censés avoir un impact avant Noël.

«Je sais que les gens sont frustrés que d’autres restrictions soient restées en place plus longtemps que prévu», a-t-elle déclaré.

«Mais le niveau 4 se veut court et précis. Et dans cette situation, il est spécifiquement destiné à avoir un impact avant Noël et la période hivernale la plus difficile.

«La levée des restrictions de niveau 4 alors – comme nous le ferons – signifie également qu’elles ne seront pas en place pendant la majeure partie de la période de Hanoukka – donc encore une fois, bien que les célébrations puissent être différentes, il y aura un plus grand degré de liberté.

(

Nicola Sturgeon regarde, avant sa déclaration au Parlement écossais mardi

/ REUTERS)

“Nous évaluerons plus près du moment le niveau qui s’appliquera dans chaque zone lorsque les restrictions de niveau 4 prendront fin le 11 décembre.”

La Première ministre a ajouté qu’elle espérait que les zones touchées seraient en mesure de passer au niveau 2 «beaucoup plus rapidement que ce ne serait le cas autrement».

East Lothian et Midlothian passeront au niveau 2 car Mme Sturgeon a expliqué que les deux régions ont connu un «déclin marqué» de la prévalence du virus.

Les restrictions de voyage seront inscrites dans la loi à partir de vendredi, ce qui signifie que les déplacements vers et depuis les zones de niveaux 3 et 4 seront illégaux.

Le bilan quotidien des décès dus au coronavirus atteint son plus haut niveau en six mois en Écosse

Mme Sturgeon a déclaré: «Pour dire les choses franchement – et nous devrons surveiller cela – si nous voyons des preuves que des gens de l’Est ou du Sud de l’Ayrshire visitent des endroits dans le Nord Ayrshire, ou que des gens de Glasgow vont à Inverclyde, nous n’aurions pas choix mais de mettre ces domaines au niveau 4 aussi.

«Il est donc essentiel que nous respections tous les restrictions de voyage.»

Le Premier ministre a ajouté: «Pour souligner à quel point c’est important, je peux confirmer que les directives qui ont été en place ces dernières semaines deviendront loi à partir de vendredi.»

Le premier ministre a déclaré que le nombre total de décès dus à Covid-19 en Écosse dépassera les 5000 en Écosse cette semaine.

Mettant à jour mardi les MSP sur les niveaux de protection des autorités locales, Mme Sturgeon a déclaré que National Records of Scotland publierait un rapport hebdomadaire sur les décès mercredi, ce qui pourrait confirmer le jalon.

«C’est une étape sombre et pénible. Il est important que nous le reconnaissions et que nous nous souvenions de chaque personne dont la vie a été perdue à cause de ce virus », a déclaré Mme Sturgeon.

“Ces chiffres nous rappellent le mal et le chagrin que ce virus cause s’il se propage.”

Reportage supplémentaire de PA Media.