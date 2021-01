T

a famille d’un garçon de 13 ans poignardé à mort dans un parc de Reading a rendu hommage à leur fils «charmant et beau».

Oliver Lucas Stephens, connu sous le nom d’Olly, est décédé dimanche sur les lieux des champs de Bugs Bottom à Emmer Green.

Quatre garçons et une fille, âgés de 13 à 14 ans et originaires du Berkshire, sont soupçonnés de complot en vue de commettre un meurtre, a déclaré la police de Thames Valley.

Dans une déclaration publiée par la police, la famille d’Olly a décrit le jeune comme “une énigme” qui “pouvait se débrouiller avec un sourire ironique et un sourire effronté”.

On y lisait: «Oliver était une énigme, ayant à la fois l’autisme et la suspicion d’évitement de la demande pathologique, il est devenu un défi auquel nous n’avons jamais hésité.

«Il était extrêmement drôle, charmant et beau.

«Il pouvait suivre son propre chemin avec un sourire ironique et un sourire effronté. Il a toujours tenu bon et s’est battu pour l’opprimé tout en ayant une incroyable profondeur d’amour, de chaleur et d’esprit.

«Dans ses derniers instants, il a dû être terrifié. Se battant pour rentrer chez lui, il avait tout pour quoi vivre. Nous n’avons plus que des souvenirs.

«Un trou de la taille d’Olly a été laissé dans nos cœurs.

La famille a décrit l’épreuve comme «le pire cauchemar de tous les parents».

Mais ils ont également cherché à mettre en évidence ceux qui ont aidé sur les lieux, y compris «un bon Samaritain qui a vaillamment essayé de sauver Oliver», un médecin en congé qui a offert de l’aide, et les services d’urgence.

Les agents ont été appelés dimanche juste avant 16 heures à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau dans le parc, qui est populaire auprès des promeneurs de chiens, des joggeurs et des familles.

Les parents qui déposaient des fleurs au lycée voisin ont qualifié le meurtre de «complètement insensé» et ont déclaré que leurs enfants qui fréquentaient l’école avec Olly étaient «dévastés».

Le professeur principal Rachel Cave a déclaré dans un communiqué: «La communauté de Highdown est sous le choc de la tragique nouvelle qu’un garçon de 13 ans a été poignardé à Emmer Green.

«Cet étudiant faisait partie de notre communauté et de nombreux étudiants et membres du personnel le connaissaient bien. Qu’une vie se termine à un si jeune âge est une tragédie totale. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille. »

Un promeneur de chiens a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle avait traversé le parc vers 15h30 dimanche et avait vu un groupe de jeunes debout près des bois, décrivant la scène comme «légèrement inhabituelle».

Elle a déclaré que la zone du parc avait été «grouillante» de joggeurs, marcheurs, détecteurs de métaux et familles ces dernières semaines.