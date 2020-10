Le groupe de rock britannique Led Zeppelin a remporté lundi une longue bataille juridique sur des allégations selon lesquelles il aurait volé le riff de guitare de l’ouverture de leur chanson classique de 1971 “Stairway to Heaven”.

Le groupe, l’un des plus prospères de tous les temps, a été victorieux après que la Cour suprême américaine a refusé de prendre l’affaire, ce qui signifie qu’une décision de mars 2020 d’une cour d’appel américaine sera maintenue. pays en faveur de Led Zeppelin.

Le chanteur Robert Plant et le guitariste Jimmy Page avaient été accusés dans le cas de six ans de prendre le riff, l’une des ouvertures les plus connues du rock, d’une chanson appelée “Taurus”, écrite par le regretté Randy Wolfe du groupe. Esprit américain.

Wolfe, qui jouait Randy California, s’est noyé en 1997 et l’affaire a été portée par un administrateur de sa succession. Il s’agit de l’un des cas de droits d’auteur les plus suivis dans l’industrie de la musique, exposant potentiellement Plant et Page à des millions de dollars de dommages et intérêts.

Led Zeppelin était l’acte d’ouverture de Spirit lors d’une tournée américaine de 1968, mais Page a témoigné lors d’un procès devant jury en 2016 à Los Angeles qu’il n’avait entendu «Taurus» que récemment.

Le jury de Los Angeles a estimé que le riff n’était pas intrinsèquement similaire aux accords d’ouverture de “Stairway to Heaven”.

Les avocats du domaine Wolfe et Led Zeppelin n’ont pas pu être immédiatement joints pour commenter lundi.

