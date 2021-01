B

lue Raincoat Music Publishing a signé aujourd’hui un accord avec la succession de Nick Drake, l’artiste dont les albums comme Five Leaves Left, Bryter Later et Pink Moon ont inspiré Radiohead, REM et Paul Weller.

Il s’agit de la dernière offre de catalogue à succès de ces derniers jours, s’ajoutant aux offres d’artistes tels que Shakira, Mick Fleetwood et Neil Young, alors que les investisseurs cherchent à profiter de la vaste gamme de médias allant de la publicité en ligne aux services de streaming à la recherche de morceaux de musique pour compléter leur contenu.

Hier encore, le producteur Ian Levine a vendu les droits d’une série de chansons Take That à l’éditeur de musique One Media iP Group.

Blue Raincoat a signé un contrat d’édition mondial pour le catalogue que Drake a construit au cours de sa courte vie.

Il est mort en 1974 à l’âge de 26 ans et n’est devenu mondialement célèbre qu’après sa mort. Plus récemment, une publicité télévisée de Volkswagen utilisant Pink Moon a suscité un nouvel intérêt pour sa musique.

Sa sœur, l’acteur Gabrielle Drake, a passé près de 50 ans à protéger son héritage.

Elle a dit: «En son absence totale, je me suis si souvent demandé quoi faire. Mais de temps en temps, c’est comme s’il me donnait un coup de coude et disait: «c’est vrai». Tel a été le cas avec Blue Raincoat.

Blue Raincoat est une maison de disques fondée en 2014 par les figures de l’industrie Jeremy Lascelles et Robin Millar.

Ils se sont lancés dans l’édition musicale dans une joint-venture avec la société indépendante Reservoir Media en 2019.