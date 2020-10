Lee Brice a sorti “Memory I Don’t Mess With” comme deuxième single de son prochain album, Hey World, plus tôt ce mois-ci, restant dans sa timonerie avec le morceau nostalgique. Réglé sur un groove apaisant, “Memory I Don’t Mess With” trouve son narrateur réfléchir sur des expériences passées avec un ex, qui peuvent parfois être difficiles à revivre.

“C’est un souvenir avec lequel je ne plaisante pas / La fille avec laquelle j’étais le meilleur / Celle qui m’obsédait,” chante Brice dans le refrain. “Fille, tu ne comprends tout simplement pas / Je retomberais tout de suite en arrière avec un glissement / Me laisse toujours sans défense / Ne me déteste pas, je ne peux pas m’en empêcher / Je dois nous laisser là où nous l’avons laissé / Tu es un souvenir avec lequel je ne plaisante pas. “

Le joueur de 41 ans a écrit la chanson avec Brian Davis et Billy Montana et a partagé qu’il n’était pas sûr au départ du type de son qu’il voulait utiliser pour son prochain single. «J’étais en fait entre certaines choses», a-t-il déclaré à PopCulture.com. “J’étais comme, ‘Je pourrais vouloir sortir quelque chose de rock pour que les gens soient prêts à revenir aux concerts’, mais une fois que nous avons commencé à penser … généralement le label dit: ‘Hey, Lee. Quoi que vous vouliez pour faire, roulons avec, ‘et ils le faisaient toujours, mais ils m’ont donné leurs deux cents. “

Brice a expliqué qu’en regardant ses sorties récentes, lui et son label ont décidé de choisir quelque chose qui représentait le mieux son cœur d’artiste. «Ils étaient comme, ‘Nous avons eu’ Rumeur ‘, puis nous avons eu le duo [‘I Hope You’re Happy Now’ with Carly Pearce’,] et nous avons eu «One of Them Girls». Ils sont comme: ‘Nous pensons juste que les gens aspirent peut-être à cette chanson par excellence de Lee Brice’, et la vérité est que c’est cela, a-t-il déclaré. ” Memory I Don’t Mess With ‘est la profondeur de qui je un m. C’est moi musicalement pour un T. Si je devais écrire un type de chanson le reste de ma vie, ce serait ce genre de chanson. “

«Alors je suis d’accord avec eux», a-t-il poursuivi. “Nous avons juste mis toutes nos têtes et tous nos cœurs ensemble, et c’est ce que nous pensions être bon à cette période de l’année. Cela correspond vraiment, et nous verrons donc, mais il semble que les gens l’aiment jusqu’à présent, alors j’espère , nous avons pris une bonne décision. “

Le premier single de Hey World était “One of Them Girls”, qui s’est récemment classé n ° 1 pendant trois semaines consécutives, le plus long total de la carrière de Brice. «C’était fou», se dit-il. «Nous n’étions même pas censés y aller la première semaine, et nous l’avons fait. Nous avons juste dépassé certaines personnes, puis nous y sommes allés pendant une semaine, donc c’était là, et de loin, puis c’était juste comme ça C’était fou. C’était des gens qui adorent la chanson, et je pense que cela revient peut-être à avoir l’élan, et vraiment juste à les frapper sur la tête. “

Brice a plaisanté: “Bien sûr, ma femme dira: ‘C’est parce que je t’ai dit que toutes les filles aimeraient ça.'”