Du 21 au 24 janvier 2021, les champions de la LPGA et les célébrités se rendront en Floride pour le Diamond Resorts Tournament of Champions. Le parcours de golf Tranquilo du Four Seasons Golf and Sports Club Orlando servira de site hôte pour deux compétitions simultanées de 72 trous tandis que de grands noms aident à collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Il y aura près de 50 golfeurs célèbres sur place pour l’événement, dont Larry the Cable Guy et la star du country Lee Brice.

Selon un communiqué de presse, les champions de la LPGA des saisons 2019 et 2020 s’affronteront en stroke play pour une bourse de 1,2 million de dollars. Pendant ce temps, une liste de joueurs célèbres se disputeront leur propre bourse de 500 000 $. Narcos: l’acteur mexicain Michael Peña, ancienne star de la saison 20 de The Bachelor d’ABC, Ben Higgins, l’ancien lanceur de la MLB Roger Clemens et d’autres rejoindront Brice et Larry the Cable Guy pour le tournoi. La chaîne Golf Channel diffusera les jeudis et vendredis de la compétition tandis que NBC assurera une couverture samedi et dimanche.

“Ce qui a commencé comme une idée folle est maintenant devenu un tournoi vraiment spécial que les joueurs et les fans attendent avec impatience année après année, et nous sommes honorés de continuer à collaborer avec la LPGA pour accueillir cet événement inoubliable”, a déclaré Mike Flaskey, directeur général Officier de Diamond Resorts. “Les spectateurs sont un élément essentiel de notre atmosphère de tournoi électrique, et nous sommes ravis d’accueillir en toute sécurité les fans à Orlando en janvier pour encourager les meilleurs golfeurs de la LPGA et des célébrités au monde.”

Une autre célébrité qui sera présente pour la compétition est John Smoltz. Le lanceur devenu commentateur du Hall of Fame a déjà remporté deux titres consécutifs de tournois de célébrités. Maintenant, il retournera à Orlando en 2021 afin de concourir pour sa troisième victoire.

Un aspect important du Tournoi des Champions Diamond Resorts est la série de concerts privés tous les soirs. Les événements passés ont mis en vedette Colt Ford et Boyz II Men entre autres. Les concerts reviendront en 2021, mais Diamond Resorts et la LPGA n’ont pas encore publié la programmation.

Les fans qui souhaitent assister à la compétition en auront l’occasion, mais avec quelques changements. Diamond Resorts et la LPGA accueilleront une foule à capacité limitée pour le Tournoi des champions 2021 Diamond Resorts. Les organisations accueilleront le tournoi conformément à toutes les directives locales, étatiques et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afin de protéger la santé de tous les participants. Il y aura des procédures de sécurité supplémentaires, y compris des examens médicaux et des contrôles quotidiens de la température, des exigences strictes en matière de distance sociale, des couvertures faciales obligatoires tout au long du cours et “un nettoyage et une désinfection fréquents programmés de toutes les parties communes”.