Lee Brice n’assistera plus aux CMA Awards mercredi après avoir été testé positif au COVID-19, rapporte l’Associated Press. Un représentant de Brice a déclaré que le chanteur était “de bonne humeur et ne présentait aucun symptôme”. Il s’isolera à la maison jusqu’à ce qu’il soit autorisé par un médecin.

“Lee tient à remercier les CMA et tous ses incroyables fans pour ses nominations et souhaite à ses collègues nominés une soirée incroyable célébrant le meilleur de la musique country”, a poursuivi le représentant. Un porte-parole de l’AMC a ajouté que Brice avait été testé et avait reçu ses résultats avant d’arriver sur place pour participer à des répétitions ou activités liées à la prochaine cérémonie de remise des prix.

Le joueur de 41 ans devait monter sur scène pendant le spectacle avec Carly Pearce pour interpréter leur duo “I Hope You’re Happy Now”, qui est nominé pour plusieurs CMA Awards, dont le vidéoclip de l’année et l’événement musical du An. Le spectacle de cette année aura lieu au Music City Center de Nashville, en face de son lieu habituel, Bridgestone Arena.

Il n’a pas été confirmé si la performance de Pearce se déroulera sans Brice. Parmi les autres artistes programmés, citons Jason Aldean, Jimmie Allen, Ingrid Andress, Dierks Bentley, Brothers Osborne, Dan + Shay avec Justin Bieber, Jenee Fleenor, Little Big Town, Lady A, Old Dominion, Jon Pardi, Keith Urban, Morgan Wallen, Gabby Barrett et Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Florida Georgia Line, Miranda Lambert, McBryde, Maren Morris, Rascal Flatts et McEntire avec Thomas Rhett, Urban, Hillary Scott et Chris Tomlin. Les hôtes Reba McEntire et Darius Rucker se produiront également.

“Bien que le spectacle se sentira un peu plus intime cette année, nous sommes impatients d’accueillir nos artistes nominés et leurs invités alors que nous célébrons le meilleur de la musique country dans un environnement totalement sûr et physiquement éloigné”, Sarah Trahern, directrice générale de CMA, a récemment déclaré dans un communiqué. “Ce sera un honneur de réunir les plus grandes stars du country du monde – dans une même pièce – pour la première fois cette année.”

Brice se prépare actuellement à la sortie de son album Hey World le 20 novembre et a récemment partagé le clip de son dernier single, “Memory I Don’t Mess With”.

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC.