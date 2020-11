L

ee Cain a annoncé qu’il démissionnait de son poste de directeur des communications de Downing Street et qu’il quitterait son poste à la fin de l’année.

Dans un communiqué confirmant sa démission, M. Cain a confirmé qu’il avait été invité à occuper le poste de chef de cabinet avant de démissionner.

Le Premier ministre Boris Johnson a qualifié M. Cain de “véritable allié et ami” et a déclaré qu’il lui manquera “beaucoup”.

M. Cain a déclaré: «Après mûre réflexion, j’ai démissionné ce soir de mon poste de directeur des communications n ° 10 et quitterai mon poste à la fin de l’année.

“Ce fut un privilège de travailler en tant que conseiller pour M. Johnson au cours des trois dernières années – faire partie d’une équipe qui l’a aidé à remporter le concours à la direction des conservateurs, à obtenir la plus grande majorité conservatrice pendant trois décennies – et ce fut un honneur d’être a demandé à être le chef de cabinet du premier ministre.

«Je voudrais remercier toute l’équipe du No 10 – y compris les nombreux fonctionnaires méconnus et incroyablement talentueux – pour leur travail acharné et leur soutien au cours des 18 derniers mois.

«Et surtout, je voudrais remercier le Premier ministre pour sa loyauté et son leadership.

“Je ne doute pas que sous son mandat de premier ministre, le pays tiendra les promesses faites lors de la campagne électorale de 2019 et se reconstruira mieux après la pandémie de coronavirus.”

En réponse à la démission de M. Cain, M. Johnson a déclaré: «Je tiens à remercier Lee pour son service extraordinaire au gouvernement au cours des quatre dernières années.

«Il a été un véritable allié et ami et je suis très heureux qu’il restera directeur des communications jusqu’au nouvel an et aidera à restructurer l’opération.

“Il nous manquera beaucoup.”

