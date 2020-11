Les deux équipes cherchent aujourd’hui à réparer les humbles pertes subies avant la trêve internationale.

Leeds en a concédé quatre à Crystal Palace – ce que peu de gens peuvent dire – avant qu’Aston Villa ne mette trois devant les Gunners dans l’un des pires matchs de Mikel Arteta en tant que manager.

Une autre défaite aujourd’hui verra le chœur des sceptiques d’Arteta grandir, et il affrontera l’un des managers les plus expérimentés du jeu à Marcelo Bielsa.

Thomas Partey est exclu du match en raison d’une blessure, tandis que les yeux seront rivés sur Dani Ceballos et David Luiz après leur rupture au sol d’entraînement.

Informations clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606066737

Simon Collings est à Elland Road

Qu’est-ce que Nicolas Pepe pense là-bas? Cinq minutes après le début de la seconde période et Arsenal est réduit à 10 hommes. Une tâche énorme les attend maintenant.

1606066683

Carton rouge pour Arsenal!

51 minutes: Un regard sur le moniteur d’Anthony Taylor suffit. Pepe marche et Arsenal est réduit à dix hommes. Pure stupidité.

1606066637

50 min: Oh oh. Nicolas Pepe pourrait être en difficulté ici. Un peu de bagarre hors du ballon avec Alioski et l’ailier d’Arsenal a l’air de lui avoir cogné la tête.

1606066495

48 minutes: Ce fut une autre démonstration très décevante de Willian, qui n’a pas vraiment justifié sa signature depuis le premier jour de la saison, alors qu’il était excellent contre probablement la pire équipe de la division.

1606066296

DÉMARRER!

Nous sommes de retour et Arsenal a fait un changement – Willian est éteint et Reiss Nelson est allumé.

1606065948

Pour toutes les discussions sur l’endroit où joue Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal a à peine pu lui remettre le ballon. Il a eu une demi-chance après avoir été nourri par Bellerin et au-delà, il a été à peu près un spectateur.

(.) 1606065345

DEMI-TEMPS | Leeds 0-0 Arsenal

Leeds est le meilleur côté, mais tout est carré à la pause.

1606065258

44 minutes: Pepe’s avait une moitié assez calme mais c’est sa marque de fabrique, un peu de mélange à l’intérieur et il se penche pour le coin le plus éloigné. Toujours large, mais plus sombre.

1606065075

41 minutes: Une autre chance glorieuse. Beau football au milieu de terrain de la part des hôtes et encore une fois, c’est un centre de la gauche qui cause des problèmes à Arsenal. Cette fois, la première touche de Klich est bonne mais sa seconde est lamentable, orientant son arrivée au-dessus de la barre.