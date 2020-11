F

Ashion chaînes Peacocks et Jaeger entrant dans l’administration est un autre coup dur pour la rue principale. Cette décision est synonyme d’incertitude pour des milliers d’employés et sera un casse-tête pour les fournisseurs. Triste tout autour pour ceux qui sont touchés. Cela annonce également de sombres nouvelles pour les propriétaires de propriétés commerciales dans une année difficile pour eux aussi.

De nombreuses discussions cette année ont indiqué que certains propriétaires étaient des méchants du coronavirus, chassant les locataires pour des loyers pendant des périodes où leurs magasins et bars devaient fermer, et n’offrant aucun soutien. Oui, ces propriétaires existent. Mais, il y a beaucoup d’autres propriétaires fonciers qui ont pris un coup à leurs revenus, offrant des vacances de location et un soutien aux occupants en difficulté. Ces propriétaires existent.

En septembre, le gouvernement a prolongé un moratoire sur les expulsions d’entreprises, aidant les locataires jusqu’à la fin de 2020. Cela vise à aider les entreprises à surmonter la crise du virus, mais les sociétés immobilières affirment que certaines entreprises refusant de payer un loyer sont importantes et rentables.

En regardant Peacocks et Jaeger, les propriétaires seront désormais sur des charbons ardents pour savoir ce qui va se passer.

Le rêve serait qu’un soumissionnaire sauve tout: les emplois et les magasins. Mais il y a une chance que si un acheteur est trouvé pour les deux entreprises, une vente pourrait être soumise à un certain nombre de conditions. Un nouvel acheteur voudra-t-il tous les magasins? Voudront-ils de nouvelles conditions de location? Non et oui respectivement, je suppose.

Jaeger a 76 magasins et concessions, et Peacocks exploite 423 magasins. Parmi les entreprises cotées à Londres qui ont ces marques dans leurs domaines, on trouve: NewRiver (14 Peacocks); Landsec (1 paons, 7 Jaeger); Hammerson (1 paons).

Celles-ci bien sûr ne représentent qu’une infime partie des portefeuilles de ces propriétaires, mais couplées à la perturbation Covid auxquelles ces propriétaires d’immeubles sont également confrontés, c’est un autre casse-tête.

La Fédération britannique de la propriété a souligné à de nombreuses reprises cette année que de nombreuses personnes ont des économies et des pensions investies dans des propriétés commerciales. La directrice générale du BPF, Melanie Leech, déclare aujourd’hui: «C’est vraiment décevant d’entendre plus de mauvaises nouvelles de la rue principale, en particulier à l’approche de Noël, mettant en danger non seulement les emplois, mais aussi les retraites et les économies investies dans les magasins du pays.

Pour de nombreux employés à travers la Grande-Bretagne, ainsi que pour les détaillants, les restaurateurs et les propriétaires, la levée du dernier verrouillage ne peut pas arriver assez tôt, ainsi qu’une mise à jour sur l’avenir de Jaeger et Peacocks.