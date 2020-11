UNE

matin frais et les feuilles du Mystery, l’un des plus petits parcs de Liverpool, sont auburn flamboyantes. À gauche, promeneurs de chiens, coureurs et cyclistes se disputent les sentiers. A droite, une file d’attente de 400 mètres serpentant vers le centre de tennis. Des patients masqués et patients attendent que les soldats leur remettent un kit de test Covid-19 pour se frotter la gorge et le nez.

Cette scène surréaliste fait partie de la vie à Liverpool verrouillé. Alors que la pandémie entre dans son neuvième mois, la ville est devenue le cobaye de l’effort de tests de masse du Royaume-Uni. Le programme, qui a débuté le vendredi 6 novembre, a testé 90 000 personnes au cours de la première semaine, dont 220 ont été testées positives; 40 000 kits ont été envoyés à domicile. Le premier jour, des caméras de télévision ont filmé les files d’attente. «Je vais être sur Al Jazeera», un compagnon de WhatsApped. «Comment puis-je regarder ça?»

Les tests de masse sont disponibles pour toute personne qui vit et travaille dans la ville. Dans la majeure partie de l’Angleterre, les gens ne peuvent subir un test que s’ils présentent des symptômes – mais les tests de masse détectent des personnes infectées mais asymptomatiques. Cela signifie que l’expérience de Liverpool pourrait déterminer le sort de la nation.

Pourquoi Liverpool? C’est un honneur douteux: les cas en ville sont inhabituellement élevés. Dans la semaine précédant le 30 octobre, 49 personnes sont décédées à Liverpool des suites d’un coronavirus, le plus élevé du pays selon l’ONS. Le nombre de morts de Liverpool Hospital Trust a atteint 800 ce mois-ci depuis le début de la pandémie.

(

Temps de test: une manifestation anti-lockdown à Liverpool cette semaine

/ .)

Les habitants de Liverpool ont été exhortés à participer. «Si vous êtes à Liverpool», a déclaré le Premier ministre, «veuillez vous rendre dans l’un des centres de dépistage. Faites-le pour vos amis, pour vos proches, pour votre communauté ». Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a invoqué la «sainte des bidonvilles» de la ville, Kitty Wilkinson, qui a fondé le premier lavoir public en 1832. Les héros contemporains ont également pris la parole. “Commençons la riposte contre Covid”, a exhorté le manager de Liverpool Jurgen Klopp. Carlo Ancelotti, le manager d’Everton, a ajouté que les tests de masse «signifieront que nous pourrons mieux contrôler le virus», et Neil Atkinson du podcast de football culte The Anfield Wrap le dit succinctement: «Il n’y a pas d’autre issue que par la science. Pas d’autre moyen de revenir aux concerts et aux jeux. Rien d’autre ne nous ramène ensemble sur la piste de danse. Les gens ont écouté. À travers WhatsApps et les médias sociaux, les résidents ont partagé l’emplacement des centres de test et comment réserver.

en relation

La route a été longue. Lorsque le nombre a commencé à augmenter en septembre, de nombreux résidents espéraient que ce n’était que du retour des étudiants ou d’une épidémie contrôlable. Mais les chiffres n’ont pas baissé. Le 17 août, le décompte hebdomadaire des cas était de 53; du 5 au 11 septembre, il était de 429. Liverpool avait mis en place de nouvelles restrictions le 22 septembre – bien avant le reste du pays – qui limitaient l’hospitalité au service de table uniquement, instauraient un couvre-feu à 22 heures et empêchaient les ménages de se mélanger.

Cette semaine-là, 29 écoles du Merseyside avaient été touchées par le coronavirus », selon le Liverpool Echo. Le conseiller Paul Brant était à la radio en disant que les lits d’hôpitaux étaient pleins à 90%. En octobre, le maire Anderson a annoncé que son frère, Bill, était mort de la maladie.

Pourtant, alors que la communauté s’est engagée à vaincre le virus, l’idée que Liverpool et le gouvernement travaillent ensemble a provoqué des tensions. En septembre, alors que les villes du nord de l’Angleterre ont vu les taux d’infection augmenter, elles ont plaidé pour un soutien accru aux entreprises touchées. Cela ressemblait à une révolte du nord: le maire du métro de la région de Liverpool, Steve Rotheram, et le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, ont régulièrement présenté un front uni pour appeler à l’aide pour les villes du nord qui subissaient à ce moment-là des restrictions plus sévères que le reste du pays.

Ce n’est un secret pour personne que Liverpool n’accepte pas ce qu’un Premier ministre conservateur leur dit de faire. Boris Johnson, n’est pas populaire ici. Beaucoup se souviennent encore quand il a été envoyé dans la ville par le chef conservateur de l’époque, Michael Howard, pour s’excuser pour un article sur Hillsborough qui a paru dans le Spectator lorsqu’il était rédacteur en chef.

en relation

Beaucoup sont en colère contre le manque de soutien financier du gouvernement Johnson. Un ami indépendant m’a dit que «la confiance est au cœur de tout cela – et j’ai l’impression d’avoir été foutu. Je connais des tas de gens qui ne pourraient pas se permettre de s’isoler si on leur disait de le faire. Les perspectives économiques suscitent de l’inquiétude, en particulier l’effet des restrictions sur les industries des loisirs et de la vie nocturne de Liverpool. De nombreuses entreprises de la ville disent prendre entre 30 et 50% de leurs revenus annuels pendant la période de Noël. Qui va pouvoir rouvrir ses portes? Le maire Anderson a déclaré que 300 entreprises avaient déjà fait faillite dans la ville.

Sans surprise, il y a eu un certain défi. La nuit précédant l’entrée en vigueur des restrictions de niveau 3, une petite foule de fêtards a dansé sur la place du concert. Le maire Anderson a tweeté: «Notre service de santé grince, 300 à l’hôpital et 30 morts en une semaine. Ignorer ces faits est la raison pour laquelle nous sommes dans des mesures de niveau 3. » Alors que les gymnases ont été invités à fermer, l’industrie du fitness s’est rebellée sous l’appel de ralliement #SaveOurGyms. «Nous ne fermerons pas nos portes», a déclaré Nick Whitcombe, propriétaire de Body Tech Fitness à Wirral, dans un post Instagram le 14 octobre. Il a été condamné à une amende, mais le 23 octobre, les gymnases pourraient rouvrir avant l’entrée en vigueur des restrictions nationales de verrouillage. L’ambiance ici est maintenant prudemment optimiste. Ce deuxième verrouillage est différent du premier, et pas seulement parce que l’armée est en ville.

(

Une file d’attente pour les tests Covid dans un nouveau centre

/ REUTERS)

Faire du vélo près de Princes Park, à Toxteth, la vie tourne. Il y a des cris venant de la cour de récréation de l’école primaire, des groupes d’adolescentes passent devant, remontant leurs jupes, se chuchotant. Mais il y a des signes que cette année a été différente. En haut de la colline, un cortège funèbre s’arrête à un croisement. Vous avez l’impression d’en voir plus.

Les soldats ont été, pour la plupart, accueillis. Au Centre des Caraïbes, les volontaires déposent de la nourriture pour les soldats à 6 heures du matin. Il s’agit du premier déploiement du Trooper Brinkler, 23 ans, et de sa première visite à Liverpool.

Il fait partie de ceux qui mettent l’écouvillon dans la solution pour les tests qui donnent des résultats en 20 minutes. «Il y a un sentiment de fierté d’être sélectionné pour participer, alors nous pourrions faire notre part.»

Pourtant, tout le monde n’est pas aussi enthousiaste. Un groupe de manifestants filmé dans une école de la ville testant des élèves lors d’un «événement bizarre diffusé en direct», a déclaré le chef. Un autre manifestant a été accusé de harcèlement après avoir filmé des gens faisant la queue pour un test et disant «baa».

Je fais partie d’un groupe WhatsApp de quartier, où l’on parle généralement d’organiser des ramassages de déchets et des événements. «Nous pouvons donner l’exemple de la responsabilité civique pour tout le pays», déclare un voisin. «Je pense que c’est fantastique.» Avant de faire un suivi rapide, «Mon test a été rapide, efficace… et négatif!»