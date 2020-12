je

C’est le mérite de David Moyes d’avoir pu soulever son équipe de West Ham après un début lent contre Crystal Palace, mais leur course implacable semble rattraper les Hammers.

Après une telle démonstration de combat à Leeds, les Londoniens de l’Est avaient l’air aux longues jambes ici. Leur succès repose souvent tellement sur le travail de Declan Rice et Tomas Soueck au milieu de terrain, mais le duo avait du mal à contenir un Palace énergique en première période.

Après une démonstration aussi expressive contre Tottenham ce week-end, l’équipe de Roy Hodgson était aux avant-postes depuis le départ. Eberechi Eze, qui était une cible pour Moyes avant de rejoindre les Eagles, s’est échappé de ceux qui tentaient de l’enchaîner à maintes reprises au cours de la première mi-temps alors que les hôtes avaient du mal à maîtriser la procédure.

West Ham s’est battu pour gagner ce qui a été son meilleur début de saison en Premier League en cinq ans avant ce soir, mais Moyes a rarement tourné à moins d’y être contraint et bien qu’il y ait une certaine profondeur à l’arrière et dans de larges zones, personne ne le peut. se rapproche de reproduire le travail de Rice et Soucek.

Avec ces deux-là en retard avant la pause, Palace a rattrapé ses rivaux londoniens et a pris la tête à juste titre grâce à Christian Benteke, coupant Issa Diop pour ramener le centre de Joel Ward avec peu de pression sur l’un ou l’autre des joueurs du Palace.

Moyes a envoyé Manuel Lanzini pour un Pablo Fornals paresseux à la mi-temps et l’Argentin, qui est toujours en train de reconstruire après une blessure d’enfer, a changé le jeu pour West Ham, en les traînant plus loin sur le terrain et en déplaçant le ballon avec beaucoup plus d’intention qu’auparavant.

Cela a également porté ses fruits avec le niveau Hammers dix minutes seulement après le redémarrage grâce à un formidable coup de pied de vélo de Sébastien Haller qui méritait d’être vu par bien plus que les quelques centaines autorisées avec les fans exclus une fois de plus.

Après que Benteke ait été renvoyé après sa deuxième réservation de la soirée, West Ham était là pour gagner, mais avec Palace revenant au type et assis profondément, les Hammers ne pouvaient pas les ouvrir. Jarrod Bowen avait déployé un effort au-dessus de la barre mais, ayant assumé tant de responsabilités depuis la blessure de Michail Antonio, s’est estompé au fur et à mesure que le match avançait.

Rice a gagné en influence tout au long de la seconde période, exhortant ses coéquipiers fatigués et a coupé la barre dans le temps additionnel à distance tandis que Vladimir Coufal semble être l’exception avec une source d’énergie sans fin. Leurs efforts ont été vains, cependant comme Palace s’est avéré trop serré pour s’effondrer.

Les Hammers seront heureux que les planificateurs leur aient accordé une pause plus longue que d’habitude jusqu’à leur voyage à Chelsea lundi la semaine prochaine et Moyes espère que son merveilleux duo de milieu de terrain aura le temps de revenir à pleine puissance avant d’arriver à Stamford Bridge.

Coup pour le brillant Benteke

Juste au moment où tout commençait à si bien se passer pour Christian Benteke une fois de plus, l’attaquant belge a reçu un coup désespéré avec son carton rouge en seconde période.

Sa première réservation, pour avoir levé le bras sur Angelo Ogbonna lors d’une prise de tête, a été un peu dure, mais il peut y avoir peu de plaintes concernant la seconde pour avoir fait exactement la même chose contre Tomas Soucek.

Palace soutiendra qu’il n’y a pas grand-chose qu’un attaquant puisse faire lorsqu’il saute pour le ballon contre un adversaire, mais après avoir été averti pour le même coup plus tôt dans le match, Benteke aurait dû savoir mieux.

Ce sera un coup de pied dans les dents pour Benteke de devoir renoncer à la visite de l’ancien club de Liverpool samedi après un tel retour en forme ces dernières semaines.

L’ouverture de l’attaquant ici, coupant un Issa Diop terne pour battre Lukasz Fabianski, était son troisième but en autant de matchs après avoir disputé 48 matches pour marquer le même nombre avant le doublé à West Brom plus tôt ce mois-ci.

Benteke a profité d’un beau retour aux côtés de Roy Hodgson ces dernières semaines. Le perdre sera un coup dur pour le patron du palais.

Ce fut une saison difficile pour Issa Diop. Le défenseur français a été testé positif au coronavirus la même nuit que le manager David Moyes en septembre et n’avait pas pu retrouver son chemin dans le camp depuis ce soir.

Fabian Balbuena étant blessé, Diop – que Moyes avait exclu de vendre en janvier lors de sa conférence de presse de cette semaine – a eu sa chance.

Il n’y a pas eu trop d’erreurs de la part du joueur de 23 ans, mais un manque de netteté a été signalé juste après la demi-heure alors qu’il se reposait et regardait Christian Benteke dériver et rentrer à la maison pour le match d’ouverture.

Il allait toujours falloir du temps à Diop pour se remettre en marche et Moyes ne sera probablement pas trop préoccupé par un glissement de l’homme jadis salué comme un «monstre» par Jose Mourinho.