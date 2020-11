Quand on a appris que Disney Plus avait osé un nouvel épisode de Noël de la saga Star Wars, la nouvelle était comme une immersion dans la mémoire de l’horreur cinématographique. Si le film d’ouverture, Un nouvel espoir (George Lucas, 1977), est devenu un succès incommensurable et l’une des jambes du cinéma moderne, la prochaine sortie du même univers midichlorien n’avait pas de nom. En fait, il l’a fait, mais vous savez ce que je veux dire: avec The Star Wars Christmas Special (Steve Binder et David Acomba, 1978), vous ne pouvez pas croire ce que vos pauvres yeux voient.

Il est très peu probable que George Lucas refuse à LEGO Star Wars: Happy Holidays Special comme le film odieux de Noël de 1978

Par chance, le moyen métrage d’animation LEGO Star Wars: Happy Holidays Special (Ken Cunningham, 2020), malgré un titre qui est un sous-produit, il est à des années-lumière d’hypervélocité de cette horreur. L’autre proposition est étonnante par son ridicule absolu et son incroyable perte de temps avec une intrigue insupportable de la famille Wookiee, minuscule pendant l’heure et demie qu’elle passe et avec un théâtre de variétés chargé, extemporané jusqu’au XIXe siècle, à la George Méliès mais en mauvais état. Et même la séquence d’animation de Ken Stephenson ne peut pas la sauver d’une brûlure bien méritée.

Ainsi, pour personne, il peut sembler étrange que George Lucas lui-même l’ait nié et en ait strictement interdit le remplacement. Mais ce qui est vraiment incompréhensible, c’est qu’il aurait consenti à avoir lieu depuis que Mitzie Welch a présenté son scénario, si horrible que de vouloir le jeter par la fenêtre. Et seuls ceux qui ont souffert de telles absurdités ont fait des images en mouvement savent que ce n’est pas une exagération de quelqu’un qui aime l’hyperbole. Au contraire, il est peu probable que le créateur du combat entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Sith déteste LEGO Star Wars: Happy Holidays Special et sa technique d’animation raffinée.

Ce qui est précieux à propos de LEGO Star Wars: Happy Holidays Special, ce sont les éléments narratifs qui composent l’aventure et ses possibilités juteuses

Et pas parce que ce film dans le style des célèbres jouets danois s’est échappé le manque habituel d’esprit véritable dans son humour de franchise, qui se poursuit malheureusement inchangée: la valeur du film, qui se déroule après The Rise of Skywalker (JJ Abrams, 2019), sont les éléments narratifs qui composent l’aventure et ses possibilités juteuses, qui sont très bien utilisées et, par conséquent , scénariste David Shayne (Phineas et Ferb) porter l’histoire de Star Wars à ses toutes dernières et très folles conséquences. Avec qui, en revanche, certains moments prennent naissance, peu nombreux, dignes de véritables rires.

Oui Filmographie LEGO continue comme une envie et je ne peux pas le déplorer, celui de ceux qui essaient mais ne touchent presque jamais la cible avec leurs blagues, Ce n’est pas du tout la première fois qu’il est appliqué avec Star Wars: là on a des courts métrages comme The Quest for R2-D2 et Bombad Bounty (Peder Pedersen, 2009, 2010), The Padawan Menace (David Scott, 2011) ou The Empire against all (Guy Vasilovich, 2012), et des séries comme The Chronicles of Yoda (Michael Hegner, 2013-2014), Stories of Droids (Hegner et Martin Skov, 2015), The Resistance Rises (Hegner, 2016), The Adventures of the Freemaker (Bill Motz et Bob Roth, 2016-2017) ou All- Étoiles (Skov, 2018).

LEGO Star Wars: Happy Holidays Special ravira ceux qui aiment revisiter le passé très populaire de la saga galactique

Tandis que David Shayne avait déjà écrit des livrets pour ces deux derniers, c’est la première fois Ken Cunningham avec Star Wars mais pas avec la société de jouets, car elle avait déjà été en charge du court métrage LEGO Marvel Spider-Man: Vexed by Venom (2019) et de la mini-série Jurassic World: Legend of Isla Nublar (2019-2020), dont Shayne Il avait signé quelques épisodes, ainsi que trois autres œuvres de la franchise. Mais probablement aucun de nous ne nous avait offert quelque chose d’aussi décent que LEGO Star Wars: Happy Holidays Special, qui ravira ceux qui aiment revisiter le passé très populaire de la saga galactique.

