Le LEGO Star Wars Holiday Special de Disney + a enrôlé des vétérans de la franchise: Kelly Marie Tran (alias Rose Tico), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) et Anthony Daniels (C-3PO) reprendront leurs rôles pour le programme d’animation, qui débutera le mardi novembre. 17.

De plus, Matt Lanter de Star Wars: The Clone Wars (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) et Dee Bradley Baker (soldats clones) prêteront également leur voix.

Le spécial «réunit Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes pour un joyeux festin le jour de la vie», selon la description officielle. «Rey se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, elle est lancée dans une aventure inter-temporelle à travers des moments bien-aimés de l’histoire cinématographique de Star Wars, entrant en contact avec Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf saga Skywalker des films. Mais reviendra-t-elle à temps pour la fête du Jour de la Vie et apprendra-t-elle la vraie signification de l’esprit des fêtes?

Découvrez une affiche festive ci-dessous, puis faites défiler vers le bas pour continuer à lire:

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* L’hôpital général a fait appel à Gregory Harrison (Chesapeake Shores) pour reprendre le rôle de Gregory Chase, le père de Hamilton Finn (Michael Easton) et Harrison Chase (Josh Swickard), rapporte .. Le personnage était auparavant joué par James Read en 2018.

* Les vacances en famille de Jersey Shore de MTV lanceront la saison 4 avec des épisodes consécutifs le jeudi 19 novembre à 8h / 7h.

* La prochaine comédie animée de CBS All Access, The Harper House, qui suit une femme trop confiante et sa famille de bizarres alors qu’ils passent du côté riche au côté pauvre d’une petite ville de l’Arkansas, a fait appel aux acteurs suivants pour diriger son casting de voix: Rhea Seehorn (Better Call Saul), Jason Lee (My Name Is Earl), Tatiana Maslany (Orphan Black), Gabourey Sidibe (Empire), Nyima Funk (Key and Peele), Gary Anthony Williams (Bless the Harts) et Ryan Flynn ( Visage stupide).

* Epix a donné une commande de série à Bridge and Tunnel, une dramatique d’une demi-heure de six épisodes écrite, réalisée et produite par Edward Burns (Public Morals). Lancé le 24 janvier, le spectacle suit un groupe de jeunes diplômés universitaires en 1980 alors qu’ils poursuivent leurs rêves à Manhattan tout en s’accrochant à la familiarité de leur ville natale de la classe ouvrière de Long Island. Le casting comprend Sam Vartholomeos (Star Trek: Discovery), Caitlin Stasey (Reign, Please Like Me), Gigi Zumbado (9-1-1), JanLuis Castellanos (13 Reasons Why), Brian Muller (The Deuce) et Isabella Farrell ( Le bon combat).

* La comédie HBO Max de Mindy Kaling, The Sex Lives of College Girls, a joué Pauline Chalamet (Le roi de Staten Island), Amrit Kaur (Star Trek: Short Treks), Reneé Rapp (Broadway’s Mean Girls) et Alyah Chanelle Scott (Broadway’s The Book of Mormon).

* Dans la bande-annonce de la saison 2 pour ABC’s For Life (de retour mercredi 18 novembre), «le vrai combat commence» pour Aaron Wallace:

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui suscite votre intérêt?