La forme de Chelsea a plongé au cours de la période des fêtes pour laisser Lampard confronté à de sérieuses questions sur son avenir.

Les Blues ont remporté leurs deux derniers matchs, bien qu’une victoire 4-0 en FA Cup contre la Ligue 2 Morecambe et une victoire peu convaincante 1-0 en Ligue 1-0 à Fulham à 10 joueurs aient été des résultats pour retarder les discussions sur le sort immédiat du manager, plutôt que de l’annuler complètement. .

Chelsea occupe actuellement la septième place du classement, à cinq points des quatre premiers, tandis que Leicester est à deux points du leader Manchester United – et les Foxes de Brendan Rodgers iraient en tête avec une victoire, au moins temporairement.

Alors que Rodgers et Lampard ont tous deux besoin d’une victoire, le patron de Chelsea ne peut pas se permettre une défaite dommageable à ce stade de la campagne – sa décision de mettre Timo Werner et Hakim Ziyech au banc est donc une décision importante.

Avec le coup d’envoi à 20h15 GMT, suivez toutes les dernières nouvelles et les mises à jour des matchs avec James Robson au King Power Stadium sur notre blog LIVE.

Actualités Leicester vs Chelsea

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611087706

OBJECTIF! | Leicester 1-0 Chelsea | Wilfried Ndidi 6 ‘

1611087501

2 minutes: Seulement quelques minutes jouées et Leicester a déjà été rattrapé à deux reprises par un simple long ballon sur le dessus pour que Christian Pulsiic le poursuive. Cela doit être renforcé.

1611087175

Les équipes sont sur le point de sortir au King Power. Chelsea peut-il s’appuyer sur cette victoire à Fulham ou l’excellente course de Leicester se poursuivra-t-elle?

1611084428

Quant à Leicester, les Foxes ont été renforcés par Jamie Vardy étant passé apte au départ.

Thiago Silva et Antonio Rudiger auront du pain sur la planche ce soir…

1611084390

Donc, quelques gros appels de Lampard ce soir avec des gens comme Timo Werner, Hakim Ziyech et Kurt Zouma sur le banc.

Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham et Christian Pulisic mènent l’attaque pour Chelsea, et Lampard peut mal se permettre une défaite ce soir si ses critiques – et Roman Abramovich – indiquent que les signatures d’été Werner et Ziyech ne commencent pas.

1611083925

Programmation de Leicester

XI de départ: Schmeichel, Castagne, Fofana, Evans, Justin, Ndidi, Tielemans, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy

Sous-marins: Soyuncu, Ward, Iheanacho, Perez, Amartey, Under, Choudhury, Ricardo Pereira, Thomas

1611083894

Programmation de Chelsea

XI de départ: Mendy, James, Thiago Silva, Rudiger, Chilwell, Havertz, Kovacic, Mont, Hudson-Odoi, Abraham, Pulisic

Sous-marins: Arrizabalaga, Christensen, Jorginho, Werner, Zouma, Ziyech, Gilmour, Azpilicueta, Emerson Palmieri

1611082378

James Robson au King Power Stadium

Notre correspondant de Chelsea est en place ce soir – et voici son aperçu vidéo avant un match incontournable pour Lampard…