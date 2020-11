Leland Chapman a supprimé un tweet de samedi qui pourrait donner beaucoup de répit après la mise en ligne des résultats des élections. La star de Dog the Bounty Hunter a publié une image de la vice-présidente élue Kamala Harris avec une légende sexiste très offensive.

Selon l’image, Harris “sera une source d’inspiration pour les jeunes filles” en ayant des relations sexuelles avec des “hommes fortement connectés” et en faisant progresser votre carrière. La légende critique également le président élu Joe Biden en disant que Harris jouera le “second violon” à l’ancien sénateur “atteint de démence”.

Selon le Washington Post, l’image simplifie une publication misogyne sur Facebook qui est devenue virale après que Biden ait sélectionné Harris comme colistier. L’accent était mis sur la relation de Harris avec Willie Brown, ancien président de l’Assemblée de Californie et plus tard maire de San Francisco. Bien qu’il y ait eu des questions éthiques au cours de leur relation, Harris étant nommée à deux conseils d’État alors qu’elle sortait avec Brown, cela n’a pas été un facteur dans sa carrière politique principale. La publication Facebook n’utilise pas cette explication.

«Willie a lancé sa carrière parce qu’elle avait des relations sexuelles avec lui. L’idée qu’elle est une femme« indépendante »qui a gravi les échelons politiques parce qu’elle a travaillé dur est ridicule. un ancien membre de l’Assemblée de l’État de Californie a écrit en août. Harris a appelé la relation avec Brown “un albatros accroché autour de mon cou”, mais le message de Baldwin a ramené cela au premier plan pour certaines voix conservatrices.

Le message de Baldwin a été édité, réécrit et partagé par plusieurs comptes dans sa nouvelle forme plus méchante. C’est là que cela s’est probablement terminé du point de vue de Leland Chapman. Comme le dit le Washington Post, “Ce que Baldwin a écrit sur Facebook, avec désinvolture et insouciance, perdure et continue de se répandre”.

Chapman a supprimé le message Twitter peu de temps après qu’il ait commencé à gagner du trafic et des critiques. Il n’a pas commenté le message supprimé ou sa réponse, mais les hypothèses sont probablement déjà claires pour certains. Son père, Duane “Dog” Chapman, a partagé son soutien à Donald Trump dans le passé. Cela a été lié au soutien de Trump aux forces de l’ordre et à ses opinions sur la frontière.

“Je pense qu’il fait un travail assez formidable”, a déclaré Chapman en 2019 au Domenick Nati Show. “Je sais qu’il doit y avoir un mur. Quatre-vingt-cinq pour cent des drogues – fentanyl, héroïne et cocaïne – viennent du Mexique.”

Ni les Chapmans n’ont été trop bruyants à propos de l’élection de 2020. L’accent a surtout été mis sur la perte de Beth Chapman en juin 2019, suivie de la nouvelle fiancée de Dog, Francie Frane.