Lele Pons et Guaynaa confirment leur fréquentation après des semaines de rumeurs | AP

Après plusieurs jours de rumeurs après leur collaboration, enfin la célébrité internet Lele pons et le chanteur portoricain de musique urbaine Guaynaa Ils ont confirmé leur relation amoureuse, ce qui était déjà assez suspect.

Grâce aux réseaux sociaux, il s’est fait connaître Romance dont il a été spéculé entre Guaynaa et Lele Pons et maintenant cela semble être la confirmation qu’il y a de l’amour.

Deux mois se sont écoulés depuis la première de la chanson à succès “Se te nota” et depuis lors, les chanteurs Lele Pons et Guaynaa ont été vus plus ensemble que d’habitude sur les réseaux sociaux, à tel point que ses followers lui ont demandé à des occasions infinies s’ils sont dans une relation amoureuse.

Plus tard, le Portoricain, de son vrai nom Jean Carlos Santiago Pérez, a créé la chanson “Chama”, car elles sont communément appelées aux filles au Venezuela et cela a également éveillé les soupçons, étant donné que c’est là que le célèbre influenceur est né.

Eh bien, tout indique que la réponse est en effet que les deux célébrités sont en couple et cela a été confirmé par une publication faite par son ami. Sebastian Yatra là où Lele et Guaynaa s’embrassent alors qu’il est seul, le texte qui accompagne la photographie est:

Quand @guaynaa la trouve #ChicaIdeal et vous @lelepons “.

Il convient de mentionner que la même photo a été partagée par la belle fille vénézuélienne et a également écrit:

Nous avons tous besoin d’un mauvais tiers. “

Pour sa part Guaynaa a partagé une photo dans laquelle ils sont considérés comme les plus drôles, déguisés en Woody et Buzz et elle le porte sur son dos.

Comme prévu, ces photos sont rapidement devenues une tendance sur les réseaux sociaux et la publication partagée par Yatra jusqu’à présent compte plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses followers.

Mon père n’a pas aimé ça “,” Hahahahaha, bien sûr que le meilleur est encore à venir “,” Mignon! Vive loverrrrr !!! beaucoup de bénédictions! »,« JE N’AI PAS ÉTÉ EN COURS SI TÔT »,« Je savais qu’ils étaient ensemble hahahahaha »,« le fait que buzz et woody s’embrassent me dérange », étaient quelques-uns des commentaires.

Eleonora Pons Maronese en 2016, a été considéré comme “Le Vénézuélien le plus influent du monde” par le magazine Time et a été récompensé dans la catégorie internationale des Streamy Awards.

Alors qu’en 2017, elle était sur la liste Forbes 30 de moins de 30 ans et l’année suivante, elle a été officiellement nommée par le magazine Forbes comme l’espagnol la plus influente des réseaux sociaux au monde, avec seulement 21 ans.

Comme vous le savez ou si vous ne le saviez pas, elle est la nièce de l’ancienne reine de beauté et finaliste de la Miss Venezuela 1988 Marilisa Maronese et tour à tour la famille et la nièce politique de la chanteuse portoricaine Chayanne en raison du mariage entre elles.

Pons Elle s’est fait connaître en 2014 et était sa meilleure amie Hannah Stocking l’a encouragée à ouvrir son compte sur le réseau social Vine, à travers des vidéos humoristiques de type croquis, elle a réussi à être la première et la seule personne à atteindre 1000 millions de vues, obtenant ainsi la reconnaissance de la plateforme, qui a créé une section sur les recherches avec son contenu.

En fait, elle a dit qu’elle avait utilisé Vine comme vitrine pour les choses créatives qu’elle avait faites et dans ses remarques à Teen Vogue, Pons a déclaré:

J’ai commencé avec mes amis et j’ai commencé à être mauvais. Au début, j’étais juste très créatif, ce n’était même pas amusant. Beaucoup de gens dépendaient de moi pour les fabriquer … Juste pour qu’ils puissent rire. “

