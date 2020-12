Lele Pons montre des courbes dans un maillot de bain rouge Avec un homme! | AP

Le chanteur et influenceur vénézuélien Lele pons Il a pris plus que des soupirs avec l’une de ses dernières vidéos partagées sur son compte Instagram officiel, ravissant ses millions d’adeptes dans un maillot de bain rouge audacieux.

Lele Pons a une fois de plus réussi à synthétiser sensualité et grâce comme elle le fait dans chacune de ses publications et cette semaine, la Vénézuélienne avec près de 43 millions de followers sur Instagram a de nouveau été vue en maillot de bain sensuel.

La Vénézuélienne a montré sa silhouette courbée tout en courant sur le bord de la mer et lâche et ondule ses cheveux blonds éblouissants au maximum.

Qui se souvient de mon ex-petit ami Paco? »Demanda-t-il à côté d’une drôle de vidéo en mer.

Les courbes de la chanteuse contrastent également complètement avec son sens de l’humour, puisque même des célébrités comme Paris Hilton ont réagi à la curieuse vidéo.

Et il ne fait aucun doute que la blonde au fil des ans est devenue une sensation des réseaux sociaux, puisqu’elle envoie toujours un message positif et acceptant à ses followers.

C’est ainsi qu’à travers son compte Instagram officiel, l’influenceuse a surpris avec un maillot de bain une pièce en rouge dans le style Baywatch et dans la publication de retour de plus de 5 millions de reproductions, il longe le rivage de la plage.

Eleonora Pons Maronese, qui est son vrai nom, vit une ascension constante dans le monde du showbiz et comme vous vous en souvenez peut-être, il a commencé sa carrière en partageant de courtes vidéos humoristiques sur le réseau social Vine et est rapidement devenu célèbre.

Plus tard, sur sa chaîne YouTube, elle a gagné des milliers de dollars avec des sketches et a été considérée par le magazine Time comme l’une des adolescentes les plus influentes.

C’est ainsi qu’elle se consolide aujourd’hui en tant qu’influenceuse, assiste à des événements de musique et de culture pop et devient ambassadrice des marques CoverGirl et Smashbox Cosmetics, ainsi que chanteuse, animatrice et mannequin.

Il est à noter que sur son compte Instagram officiel, il compte plus de 42,8 millions d’abonnés et c’est pourquoi il ne manque pas l’occasion de montrer ses meilleures tenues.

En fait, le 21 novembre, elle a également montré sa silhouette sinueuse avec une robe noire à panneaux ouverts et il y a quelques jours, elle a surpris avec un maillot de bain aqua dans le sable.

Mais tout n’est pas brillant pour la célébrité de 24 ans, car elle a révélé il y a quelques mois que son trouble obsessionnel compulsif (TOC) était particulièrement difficile lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à Los Angeles.

Et en effet, dans le dernier épisode de sa série documentaire sur YouTube, «La vie secrète de LeLe Pons», il a réfléchi à la façon dont il avait arrêté d’aller en thérapie et de prendre les médicaments nécessaires à son arrivée à Los Angeles.

Quand je suis allé à Los Angeles, je pensais que j’avais un trouble obsessionnel-compulsif. «Bref, je peux le cacher, je peux être cool, je n’ai pas besoin de pilules, je suis trop bon pour ça. C’était mon état d’esprit lorsque je suis arrivé à Los Angeles. Et j’ai arrêté de suivre une thérapie pendant un an », dit-il.

C’est ainsi que peu à peu son état a commencé à se détériorer, quelque chose que je savais pourrait arriver, comme cela m’avait été mentionné précédemment.

Ils m’ont prévenu que j’allais faire du mal à quelqu’un si je ne prenais pas soin de moi », a-t-elle dit, ajoutant que les membres de sa famille intervenaient et lui demandaient de faire quelque chose. Il a dû reprendre la thérapie.

Malgré les bosses sur la route lorsqu’il est arrivé dans une autre ville, petit à petit il s’est amélioré et a appris à vivre avec.

