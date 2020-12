Lele Pons parle de ses troubles mentaux Son plus grand secret! | AP

Célébrité Lele pons Il a rompu le silence et a finalement décidé de parler de son état de santé général et d’autres défis personnels avec lesquels il se débat en raison de divers les troubles mentaux qui l’accompagnent depuis de nombreuses années.

Nul doute que Lele Pons fait ressortir son côté le plus drôle et le plus insouciant sur ses réseaux sociaux, ce qui l’a amené à être l’un des influenceurs les plus importants avec plus de 40 millions d’abonnés sur Instagram.

Cependant, tout n’est pas souriant et rose, car la vie de Lele n’est pas aussi simple qu’elle la projette sur ses plateformes virtuelles.

L’influenceuse vénézuélienne a créé le 19 mai un documentaire intitulé «La vie secrète de Lele Pons» («La vie secrète de Lele Pons») et dans lequel elle a raconté son secret le plus sombre et le plus profond: qu’elle souffre de divers troubles mentaux qui ils vous poussent à faire des choses que vous ne voulez pas faire ou que vous ne pouvez pas prendre soin de vous à certains moments.

Les gens pensent que j’ai une vie parfaite grâce à ce que j’enseigne sur les réseaux sociaux, mais non, je n’ai pas une vie parfaite. Mon secret le plus sombre et le plus profond est que j’ai un trouble obsessionnel-compulsif, des pensées très fortes qui me font faire des choses que je ne veux pas faire. C’est arrivé à un point où je ne pouvais même pas bouger », a-t-il révélé.

En fait, dès son plus jeune âge, elle a eu cette condition et a dû demander de l’aide, car comme nous l’avons mentionné, elle n’était pas au courant de ce qui lui arrivait.

Dans cette série en ligne, Lele pons emmène ses admirateurs et téléspectateurs dans différents domaines de sa vie tels que la chambre à coucher, les studios d’enregistrement où il travaille, les lieux qu’il fréquente et même les rendez-vous avec son psychologue, tout en confrontant cette forte circonstance mentale qu’il traverse.

Je m’appelle Lele Pons et j’ai un trouble obsessionnel compulsif, un syndrome de Touarette, un trouble déficitaire de l’attention et une hyperactivité et une dépression », indique la mannequin au début de son projet audiovisuel.

Après une expérience personnelle qu’il a vécue avec une fille alors qu’il suivait une thérapie, la célébrité vénézuélienne a réalisé que son travail en tant que personnalité publique pouvait aider d’autres personnes qui en souffraient. troubles et gérer ce type de problèmes d’une manière plus rentable pour ceux qui vivent avec ces conditions mentales au quotidien.

Il y a tellement d’enfants qui ont peur d’avoir ce qu’ils ont … parfois, quand une personne célèbre a quelque chose que d’autres personnes ont et que c’est difficile dans leur vie, cela devient quelque chose de plus facile “, a déclaré l’influenceuse à propos de ce qui l’a incitée à créer cela. série documentaire.

Comme décrit Lele pons Le désordre qu’elle a, c’est de vous obséder, cela peut être des rituels, des nombres, cela peut être n’importe quoi, mais cela vous domine.

Et selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les personnes atteintes de cette maladie éprouvent des pensées indésirables qui causent le stress et l’anxiété la plupart du temps.

Face à cette sensation, les personnes touchées ont besoin de réagir avec des impulsions telles que garder un ordre spécifique des choses ou revoir constamment quelque chose.

Il syndrome de la Tourette est un trouble neuropsychiatrique qui se manifeste avant 18 ans et se caractérise par de multiples tics moteurs (mouvements) et phoniques (mots ou sons).

D’autre part, le TOC ou trouble obsessionnel-compulsif est l’une des maladies psychiatriques les plus courantes et est un trouble anxieux caractérisé par des pensées intrusives, récurrentes et persistantes qui produisent de l’agitation, de la peur ou de l’inquiétude.

En fait, dans la vidéo de prévisualisation, il y a un moment où vous pouvez voir la jeune femme sous la douche déplacer le régulateur de douche de manière frénétique.

En plus de souffrir de ces troubles mentaux, la chanteuse de 23 ans a également fait savoir à plusieurs reprises qu’elle avait été victime d’intimidation durant son adolescence à cause de son accent et de son nez.

