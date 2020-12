Lele Pons surprend ses fans en montrant un peu plus de Beauté! | AP

La belle chanteuse et influenceuse Lele pons De plus en plus, il surprend ses fans et cette fois il l’a fait d’une manière très particulière, montrant l’un de ses tatouages ​​les plus récents mais d’une manière très spéciale.

Il ne fait aucun doute que Lele Pons fait ressortir son côté le plus drôle et le plus insouciant sur ses réseaux sociaux, ce qui l’a amené à être l’un des influenceurs et célébrités les plus importants sur Internet, comptant actuellement plus de 40 millions d’abonnés uniquement dans le monde. célèbre réseau social Instagram.

La célébrité vénézuélienne a montré son tatouage le plus récent, cependant, elle ne l’a pas montré du tout, puisqu’elle l’a présenté avec un torse nu.

Pour ce faire, il a posé pas de chemisier et avec des shorts en jean taille haute et légèrement déchirés, sans aucun doute une photographie très suggestive dans laquelle il couvre son torse avec sa main.

Et c’est aussi qu’il n’en a pas fallu plus, puisqu’avec la photographie il a pris plus de deux millions de likes de ses followers et plus de douze mille commentaires.

En outre, la chanteuse et nièce politique de Chayanne a également précisé dans la même publication qu’elle s’était fait tatouer en souvenir de la chanson “Palomita Blanca”, que son père lui dédiait lorsqu’elle était petite, étant clairement un souvenir qui l’accompagnera toujours maintenant.

Nul doute que ce 2020 a été une année vraiment productive pour l’influenceuse vénézuélienne et désormais chanteuse qui, avec la collaboration qu’elle a menée aux côtés de l’interprète portoricain Guaynaa, a réalisé un grand nombre de réalisations, comme atteindre le programme américain «The Tonight Show avec Jimmy Fallon ».

D’autre part, depuis Lele pons et Guaynaa ont sorti leur succès musical.Les rumeurs sur une relation amoureuse entre eux ont rapidement commencé à cause de la chimie incroyable qui pouvait être vue à travers les scènes du clip.

En plus des nombreuses photos que les deux célébrités ont partagées, où elles semblent passer du temps ensemble, en fait, les premières fois étaient la semaine d’Halloween, quand elles ont toutes deux décidé de télécharger leurs photos habillées, avec le thème amusant de “Toy Story”, “Las Pl @ yboy bunnies »et les personnages emblématiques de« The Simpsons », s’amusant, voyageant, marchant et bien sûr, célébrant les nombres énormes que leur single musical à succès a réussi à atteindre dans les reproductions.

Puis, il y a quelques jours, Lele Pons a partagé depuis son compte officiel sur Instagram ce qui semble être un aperçu de la vidéo officielle de son nouveau single, «Let it Snow», tout comme il y a quelques semaines, il s’est chargé de le promouvoir. , de la même manière depuis votre compte.

Et c’est que bien que l’on sache que pour surmonter le succès que cette chanson a généré, qui a été embrassé par beaucoup de ses adeptes, l’interprète de «Jealous» a opté pour une nouvelle chanson, mais cette fois, comme son nom l’indique du single, il s’est davantage concentré sur la célébration des vacances.

C’est pour cette raison que l’influenceur Lele pons Elle n’a pas laissé l’opportunité de dire au revoir à une année avec une nouvelle production, et cela a également été merveilleux pour sa carrière d’interprète et de créatrice de divertissement.

Alors sans plus tarder, il a décidé de sortir en collaboration avec Amazon Music, une reprise exclusive de la chanson “Let it Snow”, qui a été initialement interprétée par Vaughn Monroe pour la première fois en 1945, mais c’est Dean Martin qui ajouté à la chanson, le rythme festif caractéristique de cette époque, pour son album “The Dean Martin Christmas Album”, en 1966 et des années plus tard, c’est l’interprétation de Frank Sinatra qui l’a rendue populaire telle qu’elle est aujourd’hui.

