L’élégance celle de Celia Lora, des modèles pour que l’on puisse en profiter à 360 ° | INSTAGRAM

La belle mannequin et actrice mexicaine, Celia Lora est devenue assez reconnue grâce à ses grands charmes et à sa silhouette, que de nombreux internautes admirent et peuvent voir longtemps sans se lasser.

Alors que beaucoup se fâchent de la regarder, d’autres sont plus qu’heureux de l’avoir réseaux sociaux, car la jeune femme se consacre à choyer les élèves de ceux qui la suivent fidèlement, comme à cette occasion lorsqu’elle posait devant un miroir et avec une robe élégante pour nous montrer que sa beauté peut être admirée en elle 365 degrés.

C’est une courte vidéo dans laquelle la belle Célia lora Elle est habillée comme pour aller à un événement social très élégant, avec une robe noire coupée à l’avant et à l’arrière et avec un tissu qui a l’air si doux qu’il a fait halluciner les fans en l’observant, ainsi que le bas a une ornementation brillante, donc ses attributs ont brillé au maximum alors qu’il nous modelait devant le miroir pour nous donner une vue complète et que ses fans ne manquaient pas un seul angle.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Celia Lora s’habille de minuscules dentelles. Mettez en valeur ses charmes!

Ses cheveux sont peignés en forme de queue de cheval et ils ont l’air assez longs, en fait il est très probable qu’elle ait des extensions car la fille n’a pas de cheveux de cette longueur, bien qu’elle ait des cheveux très beaux et bien soignés.

Jusqu’à présent, le clip a été reproduit plus de 222 mille fois afin que nous puissions voir la grande attention qu’il a, il semble que c’était une visite au studio Víctor Guadarrama, où ils ont fait le beau maquillage et l’ont peigné pour cela Avoir une belle séance photo à partir de laquelle nous pourrions avoir du nouveau contenu très bientôt.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA VIDÉO AUDACIEUSE

Il convient de mentionner que Celia Lora a fait de son mieux pour continuer à générer du contenu au quotidien, bien qu’elle ne voyage pas comme elle le prévoyait en 2020 si elle prend des photos tous les jours, elle sait qu’il y a des utilisateurs qui aiment la voir quotidiennement Ils le demandent via des messages Instagram.

Une autre situation notable de la belle fille d’Alex Lora del Tri est qu’elle s’est trouvée à aider beaucoup les entreprises qui se trouvent autour de chez elle en partageant des histoires où elle enregistre ses visites comme c’était à cette occasion d’une entreprise qui prépare des boissons à la maison pour que ne risquez pas et sortez.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

C’est la jeune femme qui a le plus parlé il y a quelques semaines qu’elle préférait bien faire les choses et utiliser ses chiffres de manière positive, elle a donc cherché à aider tout le monde sans lui faire payer un seul peso, même si elle reçoit des cadeaux.

Une autre annonce de la part de Celia Lora, qui est devenue une révolution dans les réseaux sociaux, est qu’elle participera avec Lizbeth Rodríguez à la création d’un programme d’Halloween, le projet s’appelle «Barak: l’expérience». Il a déjà un profil Instagram officiel où les participants au projet sont mentionnés, y compris certains youtubeurs comme Dama G et apparemment cela touchera des sujets paranormaux pour ce qu’ils nous promettent des cris et des terreurs. Les billets sont déjà en vente via Boletia et cela commence le 23 octobre.

Ce n’est pas une grande surprise que Celia Lora participe à ce type de projet, puisque grâce à cette pandémie elle s’habitue à travailler sur des enregistrements de chapitres, comme ceux de «El Consultorio del amor con Celia Lora» où elle répond posez des questions et partagez vos expériences sur des sujets assez drôles et généralement un peu risqués.