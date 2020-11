Dimanche, le président Donald Trump a félicité ses partisans qui ont harcelé un bus de campagne pour son adversaire, l’ancien vice-président Joe Biden, et les médias sociaux sont toujours en admiration. Le président a tweeté une vidéo désormais virale montrant des camions arborant des drapeaux Trump 2020 alors qu’ils entourent un bus Biden et le font presque sortir de la route. Son seul commentaire était “I LOVE TEXAS!”

Des vidéos de la scène montrent la caravane de partisans de Trump entourant le bus Biden sur la I-35, le forçant ensuite à ralentir à ramper. Selon un rapport du New York Times, les camions ont également tenté de «forcer» le bus «à quitter la route», et ils ont percuté les voitures des employés de Biden conduisant à proximité. Le témoin Eric Cervini a noté que “de nombreux” partisans de Trump “étaient armés” et qu’ils ont continué à suivre le bus Biden tout au long de ses arrêts de campagne samedi. Les critiques appellent cela une tactique “d’intimidation”, et les experts de tout le spectre politique sont horrifiés de voir le président l’approuver publiquement.

J’ADORE LE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2020

“Ce que le président a tweeté à propos du Texas est imprudent, dangereux et constitue une tactique d’intimidation”, a tweeté Symone Sanders, conseiller de campagne de Biden. “Ce n’est pas quelque chose que nous devrions accepter de la part de nos dirigeants. Les gens de notre grand pays ont l’opportunité de tourner le coin ici. VOTEZ. LUI. NON.”

Le bus Biden a été contraint d’annuler certains de ses engagements au Texas tout au long de la journée, bien que la campagne n’ait pas confirmé que ce groupe de partisans intimidants en était la raison. Pourtant, de nombreux Américains sont plus préoccupés que jamais par la réaction aux résultats des élections – quels qu’ils soient. Voici un aperçu de la réaction de Twitter à l’approbation de la violence par Trump pendant la campagne électorale.

Accuser

Accusez à nouveau la mère enculée. Arrêtez-le. Où sont les balles là-bas? https://t.co/yXZ375ez8h – Paula Cornell (@ PaulaCornell8) 1 novembre 2020

Beaucoup d’Américains ont été consternés par l’idée qu’il n’y aurait aucune conséquence à cette confrontation, ni pour le président ni pour les auteurs. Ils se sont demandé pourquoi une autorité de freins et contrepoids ne pouvait pas intervenir pour le destituer à nouveau, ou faire tomber une autre punition.

prevnext

Juste aller

Excusez-moi, monstre. Ne devriez-vous pas dénoncer la violence? Vous êtes inapte, vous êtes une honte, vous êtes une insulte au bureau du président et vous serez à jamais ridiculisé comme la pire personne à avoir jamais occupé une fonction publique. Nous avons hâte de vous envoyer vos valises cette semaine. #justgo https://t.co/MZFVotpvBU – Paul Feig (@paulfeig) 1 novembre 2020

Certains ont répondu directement au président à la suite de ce poste, jurant de le chasser de la Maison Blanche le jour des élections cette semaine. Le cinéaste Paul Feig l’a condamné comme «la pire personne à avoir jamais occupé une fonction publique».

prevnext

Guerre civile

ouais c’est sur le point d’être ac * v * lw * r https://t.co/5ai00Q8CuG – giabuchi lastrassi (@jaboukie) 1 novembre 2020

Beaucoup avaient moins d’espoir, pensant qu’il ne pouvait y avoir de fin pacifique aux tensions nationales, même si l’un ou l’autre des candidats l’emportait clairement et équitablement. Le terme «guerre civile» a été revu à des degrés divers.

prevnext

Suspendre son compte

Je ne comprends pas comment Twitter n’a pas suspendu ce compte. Il préconise carrément la violence électorale. https://t.co/q1reHM2Yrx – Brianna Wu (@BriannaWu) 1 novembre 2020

Alors que certains ont appelé à des répercussions juridiques, d’autres ont exigé que les plateformes de médias sociaux comme Twitter au moins sévissent contre le président pour avoir publié des choses qui encouragent la violence politique. Jusqu’à présent, Twitter n’a en aucun cas signalé le message du président.

prevnext

Aliénant

Je me demande combien de gens sains d’esprit et normaux voient ce truc et disent “vous savez quoi. Ce n’est pas juste. Je ne veux pas 4 ans de plus.” Je veux dire, pardonner ce genre de choses ne vous aide vraiment pas. Voici la voiture que ces MAGA ont conduite hors de la route. pic.twitter.com/NSzpUmGQpT – Vee (@ Vee93244846) 1 novembre 2020

Certains se sont demandé si le président pourrait aliéner les électeurs moins extrêmes qui, autrement, l’auraient soutenu avec des tweets comme celui-ci. Ils ont émis l’hypothèse que certains électeurs de droite seraient rebutés par les appels à la violence et s’abstiendraient ou voteraient contre lui.

prevnext

Comparaisons historiques

Ces actions ne sont rien de moins que les tactiques d’intimidation électorale de Hitler au début des années 1930. C’est littéralement ainsi que commence tout régime fasciste. C’est un FAIT HISTORIQUE. – Brent O (@OnlineDetective) 1 novembre 2020

De nombreux critiques ont trouvé qu’il s’agissait d’une nouvelle comparaison entre Trump et les dirigeants fascistes du début du XXe siècle. Ils ont accusé Trump d’avoir sifflé des chiens à ses partisans en disant que leur violence serait acceptée et resterait impunie.

prevnext

Hypocrisie

DES EMPLOIS PAS DES MOBS À MOINS QUE LES MOBS NE SONT MES SUPPORTERS EXÉCUTER LE BUS DE CAMPAGNE OPPOSÉ HORS ROUTE! – Paul 👻 (@ pablo_honey1) 1 novembre 2020

ces gens enfreignent la loi et mettent des vies en danger, vous détériorez la goule. Qu’est ce qui ne vas pas chez toi – Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) 1 novembre 2020

De nombreux critiques ont souligné l’hypocrisie dans le tweet de Trump, car il se présente comme un leader axé sur «la loi et l’ordre». Les chauffeurs des camions enfreignaient la loi, mais Trump ne les a pas attaqués comme il l’a fait avec les manifestants de Black Lives Matter au cours des derniers mois.

prev