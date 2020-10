Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Le dirigeant koweïtien Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, âgé de 91 ans, est décédé, selon les reportages de la télévision publique.

La télévision d’État a annoncé la mort de Sheikh Sabah mardi après avoir joué des prières coraniques.

Un responsable d’Emri a déclaré: << Avec beaucoup de tristesse et de tristesse, le peuple koweïtien, les nations arabes et islamiques et les peuples amis du monde pleurent la mort de feu Son Altesse Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, émir de l'État du Koweït qui a déménagé dans le royaume du Seigneur. "

Après avoir dirigé l’État arabe du Golfe depuis 2006, Cheikh Sabah devrait succéder à son demi-frère, le prince héritier Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah.

Plus tôt cette année, en juillet, Sheikh Sabah a été transporté aux États-Unis pour un traitement médical après une opération chirurgicale pour une maladie au Koweït. Les autorités n’ont pas dit ce qui n’allait pas chez lui.

L’émir du Koweït, Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, fait signe à son arrivée d’ouvrir le nouveau mandat du parlement à l’Assemblée nationale de l’émirat du Golfe à Koweït en 2019 (. via .)

Des messages de condoléances ont afflué pour le «grand leader humanitaire».

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Grâce à son travail en tant que ministre des Affaires étrangères, Premier ministre et plus tard Amir, il a apporté une contribution personnelle à la stabilité régionale et à l’aide humanitaire dont on se souviendra longtemps.

«J’espère sincèrement que les liens longs et profonds qui unissent nos pays se poursuivront et que, grâce à notre coopération et à notre amitié, nous pourrons contribuer à la paix, à la prospérité et à la justice dans le monde.

«Je voudrais offrir mes sincères condoléances à la famille Al Sabah et au peuple koweïtien.»

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, l’a décrit comme un «grand leader humanitaire et un véritable ami du Royaume-Uni».

Cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah (à droite), 91 ans, le souverain du Koweït, avec le duc de Cambridge (à gauche) au palais de Bayan, à Koweït (PA)

Tony Blair, qui était le Premier ministre britannique lorsque l’émir a pris le pouvoir en 2006, a déclaré: «L’émir était un homme d’une profonde compassion, d’une humanité et d’une dignité qui, toute sa vie, a travaillé sans relâche pour les meilleurs intérêts de son pays et de la région.

«Il était profondément respecté au Moyen-Orient. Il a fait preuve de courage lors de l’invasion du Koweït et de sagesse pour reconstruire sa nation par la suite. Son décès sera grandement pleuré.

Cheikh Sabah était connu pour ses efforts diplomatiques pour résoudre un différend de longue date entre le Qatar et d’autres pays arabes qui se poursuit encore aujourd’hui.

Son ascension au Koweït en 2006 est intervenue après que le Parlement a voté à l’unanimité pour évincer son prédécesseur, le cheikh Saad Al Abdullah Al Sabah, malade, neuf jours après le début de son règne.

En tant qu’émir au pouvoir au Koweït, il a lutté contre des conflits politiques internes, les retombées des manifestations du printemps arabe de 2011 et des prix du pétrole brut qui ont frappé un budget national fournissant des subventions du berceau à la tombe.

Le duc de Cambridge arrive au Koweït pour une visite royale

Kristin Diwan, chercheur principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington qui étudie le Koweït, a déclaré: «Il représente l’ancienne génération de dirigeants du Golfe qui valorisait la discrétion et la modération et l’importance des liens personnels entre les autres monarques.

“Il ne fait aucun doute qu’il a souffert du manque de déférence et de respect manifesté par les jeunes princes plus jeunes et plus impétueux qui détiennent le pouvoir aujourd’hui.”

Le Koweït possède la sixième plus grande réserve de pétrole connue au monde et il est dirigé par la famille Sabah depuis 260 ans.

La plus grande crise du pays est survenue en 1990, lorsque le dictateur irakien Saddam Hussein a envahi le Koweït et occupé le pays pendant sept mois.

L’émir du Koweït Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah participant au 28e Sommet ordinaire de la Ligue arabe à la mer Morte en 2017 (REUTERS)

Fuyant avec d’autres responsables koweïtiens vers l’Arabie saoudite voisine, le cheikh Sabah s’est effondré et a perdu connaissance lors d’une réunion particulièrement orageuse de dirigeants arabes.

Le 24 février 1991, les troupes américaines et leurs alliés ont fait irruption au Koweït. Il a pris fin 100 heures plus tard, et l’Amérique n’a subi que 148 morts au combat pendant toute la campagne, tandis que plus de 20 000 soldats irakiens ont été tués.

Même avant l’entrée des États-Unis au Koweït, Sheikh Sabah et d’autres avaient suggéré qu’une présence américaine permanente dans la région pourrait fournir une protection contre l’Irak et d’autres.

“On apprend du passé et on en apprend plus pour l’avenir”, aurait déclaré Cheikh Sabah. «Il faut envisager des arrangements qui assureraient non seulement la stabilité de mon pays, mais aussi la stabilité de l’ensemble de la région.»

George HW Bush: héros de la Seconde Guerre mondiale qui a mis fin à la guerre froide

Aujourd’hui, le Koweït accueille 13 500 soldats américains, dont beaucoup au Camp Arifjan, au sud de Koweït City, qui abrite également le commandement avancé de l’US Army Central.

Veuf de longue date, Sheikh Sabah a vécu pendant des années dans un palais connu sous le nom de Dar Salwa, qui porte le nom de sa fille Salwa, décédée d’un cancer en 2002. Il laisse dans le deuil deux fils.

Reportage supplémentaire par Associated Press.

En savoir plus: | Koweït | Qatar