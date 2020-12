T

L’émission festive annuelle de Queen était la plus diffusée le jour de Noël, avec une audience moyenne de 6,3 millions.

Elle a livré un message d’espoir au pays, louant «l’esprit indomptable» de ceux qui ont «magnifiquement» relevé les défis de la pandémie.

L’émission spéciale du jour de Noël de Call The Midwife a également été un succès d’audience après avoir été regardée par une moyenne de 5,4 millions de téléspectateurs.

Le drame était le deuxième programme le plus regardé le jour de Noël, selon la BBC.

Blankety Blank Christmas Special, Strictly Come Dancing Christmas Countdown, The Wheel et Coronation Street figuraient également parmi les programmes les plus populaires, selon les chiffres d’audience moyens.

Kate Phillips, contrôleur par intérim de BBC One, a déclaré: «BBC One a présenté l’émission la plus populaire le jour de Noël alors que le public s’est échappé à Poplar pour l’émission spéciale Call The Midwife.

«Je suis vraiment fier de la gamme et de la qualité des programmes que nous avons présentés au cours de cette journée spéciale.

«BBC One a diverti la nation et a fourni quelque chose pour que tout le monde puisse en profiter après une année particulièrement difficile.»

Blankety Blank Christmas Special a été regardé par 5,3 millions de personnes, tandis que Strictly Come Dancing Christmas Countdown a été regardé par 4,9 millions de téléspectateurs.

Le programme de danse des célébrités présentait un hommage à la défunte présentatrice de télévision Caroline Flack, qui avait déjà remporté le concours.

Le jeu télévisé The Wheel de la BBC One, organisé par Michael McIntyre, a été regardé par 4,7 millions de personnes en moyenne.

Les feuilletons ITV Coronation Street et Emmerdale ont été regardés respectivement par 4,5 millions et 3,6 millions.

L’émission spéciale de Noël de la comédie Mrs Brown’s Boys a attiré 3,8 millions de téléspectateurs, tandis que EastEnders a été regardé par 3,5 millions.

Les chiffres ont été fournis à la BBC par le Broadcasters ‘Audience Research Board (Barb).