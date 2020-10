Vous vous souvenez de Quibi, société médiatique éphémère et fournisseur d’émissions bizarres comme Murder House Flip et une anthologie d’horreur avec un bras d’or? Cela ne fait qu’un peu plus d’une semaine que le streamer de forme courte pour mobile a annoncé qu’il fermait, mais déjà la première de ses émissions inédites a trouvé une nouvelle maison: la dramatique de Lil Yachty, Public Figures, se dirige vers HBO Max. Il semble que des morceaux de Quibi pourraient survivre – que vous les regardiez ou non.

Les efforts de Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman pour vendre carrément Quibi à de grandes entreprises comme Apple et WarnerMedia ont été l’une des premières indications que les choses allaient se détériorer dans la jeune entreprise. Les tentatives qui ont suivi pour vendre le contenu inédit de Quibi ont pratiquement confirmé le sort du streamer.

On ne sait pas si d’autres émissions de Quibi – publiées ou inédites – reviendront également sur de nouvelles plates-formes, mais il y a déjà eu des confirmations d’émissions qui ne chercheront pas de nouvelles maisons, comme The Nod. L’avenir reste incertain, mais le passage de Public Figures à HBO Max montre au moins que certaines des tentatives de Katzenberg et Whitman de vendre le contenu de Quibi n’ont pas été vaines.

La série de Lil Yachty (dans laquelle il produira également la production exécutive et jouera) se concentre sur les aspirants influenceurs vivant à New York, un peu ironique étant donné l’incapacité de Quibi à rivaliser avec le contenu déjà populaire produit par des influenceurs sur TikTok, YouTube et Instagram.

Divulgation: Vox Media, la société mère de The Verge, a conclu un accord avec Quibi pour produire une émission, et il y a eu des discussions préliminaires sur une émission Verge également.