Les dernières tendances lifestyle, mode et voyage

Dior a organisé aujourd’hui l’un des premiers événements en personne de la Fashion Week de Paris, avec un défilé physique qui a également été retransmis en direct sur TikTok.

Situé dans le Jardin des Tuilieres à Paris, le spectacle a été suivi par une liste réduite d’invités de célébrités, avec Natalia Vodianova, Christine and the Queens, Maisie Williams, Christian Louboutin et Ellen von Unwerth tous assis au premier rang.

La directrice de la création de Dior, Maria Grazia Chiuri, a cité les collages vibrants et les slogans provocateurs de l’artiste féministe des années 60 Lucia Marcucci comme une source d’inspiration clé cette saison, invitant l’artiste à créer une série d’immenses boîtes à lumière aux vitraux pour ponctuer le vaste et faiblement éclairé. salle de spectacle de sept mètres de haut et composée d’images collées de magazines d’histoire de l’art.

Les vêtements eux-mêmes étaient une méditation livresque et bohème sur la mode fonctionnelle – avec un accent sur les pantalons et les chemises atypiques pour Dior.

La créatrice britannique Grace Wales Bonner lance la Fashion Week de Paris

Les vestes kimono matelassées à patchwork portées ceinturées à la taille sur des kaki spacieux et des ponchos enfilées sur des robes longues flottantes en mousseline à taille basse représentaient un nouveau look convivial, tandis que les turbans à imprimé cachemire et les chemises blanches viriles portées boutonnées et ornées de colliers de perles étaient Le nouvel uniforme Zoom de Dior.

Dior SS21

Dior est la première grande marque à participer au programme de la Fashion Week de Paris, avec d’autres spectacles physiques qui devraient avoir lieu dans les prochains jours de la part de Balmain, Chloé, Isabel Marant et Gabriella Hearst. Dior est l’une des premières de plusieurs marques, dont Saint Laurent, JW Anderson et Louis Vuitton, à utiliser TikTok pour diffuser en direct leurs défilés.

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir les looks clés de la collection printemps / été 2021 de Dior.

En savoir plus: | Dior | Fashion Week de Paris