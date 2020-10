Le prochain projet télévisé ambitieux de Netflix sera une adaptation en série de Conan le barbare. Le personnage emblématique a été créé par Robert E. Howard en 1932 et a servi de base à deux films d’Arnold Schwarzenegger, un film de 2011 mettant en vedette Jason Momoa et une série télévisée de courte durée des années 1990. Le nouveau projet n’a toujours pas d’écrivain ou de showrunner, mais Fredrik Malmberg et Mark Wheeler sont producteurs exécutifs.

Le projet vient de Malmberg et Wheeler Pathfinder Media, rapporte Deadline. Il fait partie d’un accord entre Netflix et Conan Properties International, qui appartient à Cabinet Entertainment de Malmberg. L’accord permettra à Netflix de développer d’autres projets Conan, notamment des films et des émissions en direct et animés. Le streamer aura également accès à la bibliothèque littéraire complète de Conan pour extraire des histoires.

Conan le Barbare de Howard, ou Conan le Cimmérien, a fait ses débuts dans un numéro de 1932 du magazine Weird Tales. Les histoires ont inspiré le genre Sword and Sorcery. La franchise s’est agrandie pour inclure 100 romans, jeux vidéo, des milliers de numéros de bandes dessinées, des jouets et deux séries animées. En 2018, une série Conan était en préparation chez Amazon, bien qu’elle ne se soit jamais matérialisée.

Les projets Conan les plus importants sont les trois films. Le film de 1982 Conan le barbare avec Schwarzenegger a joué un rôle important en le transformant en une superstar de l’action, deux ans avant de jouer dans The Terminator. En 1984, Schwarzenegger a joué dans la suite, Conan the Destroyer. En 2011, il y a eu une tentative de raviver l’intérêt pour le personnage avec un redémarrage avec Momoa, mais le film était une bombe au box-office et a reçu de mauvaises critiques. Malmberg était un producteur de la version 2011. La franchise a également inspiré les émissions d’animation de 1992-1994 Conan the Adventurer et Conan and the Young Warriors et la série télévisée Conan the Adventurer de 1997 avec Ralf Moller.

Netflix a été occupé à prendre des décisions de production début octobre. Cobra Kai a été renouvelé pour une quatrième saison avant même le début de la saison 3, tandis que F is for Family a été renouvelé pour une cinquième et dernière saison. Lundi, le streamer a annoncé que GLOW avait été annulé et que la quatrième saison prévue ne serait pas du tout produite en raison de la pandémie de coronavirus retardant la production. Il a été rapporté que la grande distribution et les coûts élevés de l’émission ont joué un rôle dans la décision. Le spectacle a été renouvelé pour une quatrième saison en septembre 2019.