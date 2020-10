Je sais ce que vous avez fait L’été dernier, une émission de télévision redémarre, qui arrivera sur Amazon à l’avenir. Selon The Hollywood Reporter, la nouvelle série sera une réinvention des jeunes adultes de la franchise slasher de la fin des années 90. Notamment, le film original était vaguement basé sur un roman de 1973 du même nom, écrit par Lois Duncan.

La nouvelle série est écrite et produite par Sara Goodman (Preacher, Gossip Girl). Avec Amazon, Sony Pictures TV sera également un producteur de l’émission. Columbia Pictures de Sony a sorti Je sais ce que vous avez fait l’été dernier en 1997. Ce film mettait en vedette Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. et Ryan Phillippe, et a été un catalyseur majeur de la célébrité du groupe. Ce film a été réalisé par Jim Gillespie et a rapporté 125 millions de dollars dans le monde, avec un budget de seulement 17 millions de dollars.

‘Je sais ce que vous avez fait l’été dernier’ La série d’horreur YA de ‘Preacher Sara Goodman obtient le feu vert sur Amazon Goodman, James Wan et les producteurs du film OG Neal Moritz & Erik Feig sont définis comme des EP pour la version moderne du slasher classique (via @DEADLINE | https://t.co/FnSnSvL2rU) pic.twitter.com/IZUk3khsri – Fandom (@getFANDOM) 14 octobre 2020

La suite du film en 1998, Je sais encore ce que vous avez fait l’été dernier, a été réalisé par Danny Cannon (juge Dredd, Geostorm) et a ajouté Brandy Norwood et Mekhi Phifer au casting. Ce film a rapporté 84 millions de dollars au box-office, sur un budget de 24 millions de dollars. Un dernier film, Je saurai toujours ce que vous avez fait l’été dernier, est sorti en 2006, mais ne faisait pas partie de l’histoire originale. Il s’agit davantage d’une suite autonome.

En ce qui concerne la nouvelle série, Jason Clodfelter, co-président de Sony Pictures TV Studios, a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir Je sais ce que vous avez fait l’été dernier avec nos incroyables partenaires d’Amazon Studios. Le développement de Neal Moritz et Original Film se déclenche constamment à tous les cylindres et que est prouvé une fois de plus avec le personnage contemporain et palpitant de Sara Goodman qui tisse le suspense thriller. ” Moritz et Erik Feig ont produit les trois films de la franchise.

Albert Cheng, COO et co-directeur de la télévision chez Amazon Studios, a ajouté: “Les meilleures franchises d’horreur ont toujours une autre peur à venir, et cette série Je sais ce que vous avez fait l’été dernier de Sara Goodman est une mise à jour parfaitement tordue du film emblématique slasher . Quelle que soit la manière dont vous le découpez, nos clients mondiaux de Prime Video adoreront cette version moderne du film préféré des fans. ” Il n’y a actuellement aucun mot sur la date de début de la nouvelle émission.