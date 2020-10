La fille de James Redford, Lena Redford, rend un hommage particulier à son père après sa mort vendredi à l’âge de 58 ans. Quelques jours à peine après que Redford, le fils du légendaire acteur Robert Redford, ait perdu sa bataille contre le cancer des voies biliaires, Lena s’est rendue sur Instagram pour réfléchir à sa perte, en partageant un message émouvant à son défunt père.

Dans le post, Lena a partagé une galerie d’images et de vidéos, y compris un collage avec des images de sa famille. Son père a épousé sa femme, Kyle Redford, en juin 1988 après une rencontre à l’Université du Colorado, où il a obtenu un diplôme en cinéma et en écriture créative. Avec Lena, ils ont également accueilli un fils, Dylan. Le message comprenait également une image de Lena et Redford au bord du lac, un clip d’elle et de son père dans la voiture, et une douce entrée de journal, ainsi que plusieurs autres.

“Mon père est mort vendredi. Il était vraiment spécial et je suis vraiment triste. Mon père a vraiment aimé sa vie”, a annoncé Lena dans le message. «Une dame m’a dit récemment ‘ne pleure pas que c’est fini, souris que c’est arrivé’ et je voulais lui donner un coup de poing au visage. Mais elle n’a pas tout à fait tort!

Lena a dit que même si elle pleure la perte de son père, elle est «capable de sourire parce que mon père m’a tellement fait rire». Elle a dit qu’elle se sentait «très chanceuse», notant que son père, réalisateur de documentaires, «m’aimait tellement, moi et mon frère. Nous avons dû faire toutes ces histoires et faire tous ces road trips». Lena a déclaré que même pendant que son père était en soins palliatifs, “nous nous sommes faufilés dans un voyage en voiture pour voir ses sœurs dans l’Utah”, ce qu’elle a admis était “une mauvaise idée objectivement mais il adorait celles-ci. Accro à eux !!! Rock classique et des bonbons aussi. ” Elle a terminé son message en écrivant: “J’aime ma mère, mon frère et mon père pour toujours”.

Selon la mère de Lena, qui a été la première à partager la nouvelle de la mort de Redford, Redford est décédée vendredi à leur domicile dans le comté de Marin, en Californie. Se souvenant de son mari comme quelqu’un qui «a vécu une vie belle et percutante et a été aimé par beaucoup» et «nous manquera beaucoup», Kyle a révélé plus tard que Redford est mort à la suite d’une bataille contre le cancer des voies biliaires. Le cinéaste – dont les crédits incluent The Kindness of Strangers, Toxic Hot Seat, Paper Tigers et The Big Picture: Rethinking Dyslexia – avait déjà subi une greffe du foie au début des années 1990. Après le retour de ses maladies hépatiques il y a deux ans, c’est alors qu’il attendait une transplantation hépatique en novembre de l’année dernière qu’il a reçu un diagnostic de cancer.