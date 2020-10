Dans certaines régions du monde, l’énergie solaire est désormais la source d’électricité la moins chère de l’histoire, grâce à des politiques encourageant la croissance des énergies renouvelables. C’est selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Le soleil est gratuit, mais la technologie nécessaire pour le transformer en électricité utilisable peut coûter cher. Pour encourager davantage de personnes et d’entreprises à passer à l’énergie solaire, les pays peuvent ajuster leurs politiques pour rendre l’achat de ces équipements plus abordable. Aujourd’hui, plus de 130 pays ont des politiques qui réduisent le coût de construction de nouvelles installations solaires. C’est la première année que l’AIE a pris ces politiques en considération lors du calcul du coût de l’énergie solaire dans son rapport annuel World Energy Outlook. Après cela, leurs estimations du coût de l’énergie solaire ont chuté de 20 à 50% par région par rapport à l’année dernière, selon Carbon Brief.

«Le soutien politique est là pour rester.»

Le solaire est en passe de devenir «le nouveau roi de l’approvisionnement en électricité», indique le rapport, alors que les prix continuent de baisser. Il devrait dominer de plus en plus le marché au cours de la prochaine décennie, stimulé par les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. L’UE, par exemple, s’est fixé comme objectif de s’approvisionner à 32% en énergie à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030.

«Il semble que le soutien politique est là pour rester, ce qui est une très bonne chose», déclare Brent Wanner, qui dirige la modélisation et l’analyse de la production d’électricité pour le World Energy Outlook de l’AIE. «Ces cadres politiques sont vraiment essentiels pour soutenir ces faibles coûts, qui sous-tendent alors le type de croissance dont nous avons besoin pour nous diriger vers des ambitions climatiques.»

Dans la plupart des pays du monde, il est toujours moins cher de construire des fermes solaires que de nouvelles centrales électriques au charbon ou au gaz, indique le rapport. Pour les projets solaires à grande échelle achevés cette année, le coût moyen de la production d’électricité sur la durée de vie de la centrale (appelé coût actualisé de l’électricité) se situait entre 35 et 55 dollars par mégawattheure sur certains des plus grands marchés du monde – les États-Unis, Europe, Chine et Inde. Il y a à peine quatre ans, le coût global moyen actualisé de l’énergie solaire était de 100 dollars par mégawattheure, selon le Forum économique mondial. Il y a une dizaine d’années, c’était 300 $.

Les prévisions pour le solaire dans le futur sont ensoleillées

Le coût du charbon, en comparaison, varie actuellement entre environ 55 et 150 dollars par mégawatt-heure, selon le nouveau rapport de l’AIE – à peu près le même que celui où il se trouve depuis plus d’une décennie. Et l’industrie du charbon est en déclin malgré les efforts américains de l’administration Trump pour la soutenir. À l’échelle mondiale, l’utilisation du charbon ne reviendra probablement pas aux niveaux d’avant la pandémie, même si l’économie se rétablit l’année prochaine, anticipe l’AIE.

Les prévisions pour le solaire dans le futur, en revanche, sont ensoleillées. La demande d’électricité est actuellement en baisse à cause de la pandémie, mais l’AIE s’attend à ce que l’appétit des gens pour l’électricité rebondisse rapidement une fois que la pandémie sera maîtrisée et que l’économie se rétablira. Il anticipe également un avenir où l’énergie solaire continuera de croître à des vitesses record pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

«La bonne nouvelle à ce sujet est que la technologie solaire continue de s’améliorer et que l’innovation continue de réduire ces coûts», déclare Wanner.