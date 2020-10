S’il manque quelque chose dans The Silencing, de Robin Pront, c’est que l’intrigue fournit une certaine tridimensionnalité aux personnages. N’importe lequel d’entre eux. Tous sont des versions plus ou moins identiques de clichés cinématographiques que le cinéphile chevronné connaît par cœur: du père en difficulté, souffrant, culpabilisé à la policière, symbole de justice et de droiture. Mais Pront, non seulement ne parvient pas à surmonter l’écueil de l’évidence, mais semble également incapable de dépasser l’idée de terreur transformée en formule répétitive. Le film, qui a une ressemblance troublante avec une série de films très similaires sur des terreurs sournoises cachées au plus profond de l’esprit des hommes et à l’ombre d’une forêt mystérieuse, a d’énormes ambitions mais peu de ressources pour raconter une histoire qui dès sa première scène et est d’actualité.

Un tueur en série a choisi une forêt du Minnesota pour tuer et, dans une allégorie plus qu’évidente, le chasseur Rayburn Swanson (Nikolaj Coster-Waldau, le souvenir de Jamie Lannister dans Game of Thrones) Il vous suivra à travers toutes sortes de harengs rouges et de rebondissements de script invraisemblables, tandis que l’intrigue tente de déployer un jeu de chat et de souris si peu plausible que, à la fin, il est presque parodique. Si le réalisateur a voulu élaborer un parcours soigné à travers les chemins inhospitaliers de la rédemption au milieu de la douleur et de la violence, il n’a réussi qu’à obtenir un mélange malheureux dans lequel l’incapacité de l’intrigue à soutenir – sous quelque forme que ce soit – l’histoire ressort. tu veux compter.

Bien sûr, le personnage de Coster-Waldau est une collection de platitudes: De l’alcoolisme vaincu par l’effort au traumatisme de la disparition de sa fille (que l’acteur montre avec une série d’expressions rigides sans trop de sens), le chasseur est l’incarnation de la culpabilité, de la douleur morale et, surtout, de la recherche récurrente et impatiente d’un moyen de guérir les blessures du passé. Mais le scénario de Micah Ranum n’explore pas trop le conflit, et il n’a pas non plus un intérêt particulier à apporter des couches de profondeur à un personnage dont le seul objectif semble être de lever l’arme et d’utiliser toutes ses compétences en tant que traqueur, à la recherche du tueur en série qui donne nommez le film.

Bien sûr, les histoires qui lient le besoin de justification à l’obsession de résoudre des crimes de toutes sortes sont souvent un simple véhicule pour montrer la gravité de la souffrance, les parallèles du monde émotionnel et, en fin de compte, l’agresseur comme emblème de la peur. , qui incarne toutes sortes de préoccupations collectives. Mais Robin Pront veut juste montrer comment Swanson a transformé la possibilité que le meurtrier potentiel de sa fille attaque à nouveau, en un espoir pervers de résoudre ses conflits émotionnels et même la blessure psychologique qui le transforme en une bombe sur le point de le faire. éclater.

Le directeur échappe aux explications profondes sur le comportement du chasseur, ce qui provoque même les conflits autour de lui – l’ex-femme enceinte essayant de lui faire signer l’acte de décès de la fille disparue – perdent leur éclat et leur sens. En fin de compte, le monde intérieur de Swanson n’a pas trop d’importance, une fois que le tueur – comme on pouvait s’y attendre – réapparaît et que la poursuite annoncée commence. Pront entend que le morbide est ce qui a modérément intéressé le public à son film, de sorte qu’il montre la femme assassinée au larynx sectionné comme un trophée visuel, une sorte de grand point d’appui qui finit par se dissoudre au milieu de l’enchevêtrement de situations dénuées de sens qui se produisent ensuite.

Le plus gros problème de Robin Pront est peut-être d’essayer de faire fonctionner le film à partir d’une combinaison de registres: le chasseur est poussé par la haine, la vengeance et la douleur, et le meurtrier, apparemment, par la cruauté et une sorte de férocité implicite. Mélangé à tout ce qui précède, il pourrait avoir un résultat inquiétant, beaucoup plus avec la forêt comme contexte symbolique et la version claustrophobe de la nature, qui est aussi une menace à sa manière.

Mais Pront ne s’arrête pas à de telles subtilités et il semble beaucoup plus important de montrer des armes, des caméras de sécurité, des flèches qui volent dans le noir et même une cautérisation brute, si similaire à celle de n’importe quel film d’action à utiliser que l’intrigue échoue. immédiatement en ne pouvant tout couvrir à la fois. Bien sûr, Swanson est un homme qui cherche à étancher la souffrance en décidant de combattre le meurtrier qui a décidé de devenir un redoutable prédateur, mais le scénario ne parvient pas à maintenir un fil aussi suggestif et l’évite avec une maladresse évidente. À la fin, ce n’est qu’une confrontation entre deux personnages antagonistes dans un contexte compliqué, sans beaucoup d’attrait et de profondeur.

Pour couronner les nombreux clichés, Swanson devra affronter le shérif de la ville, Alice Gustafson (Annabelle Wallis), qui souhaite également résoudre le crime pour des raisons émotionnelles au milieu de la recherche. Dans son cas, c’est un fil tellement alambiqué qu’il a nécessairement dû être construit pour surmonter le conflit de Swanson ou, du moins, créer une tension puissante entre les deux versions de la vérité. Alice souhaite prouver que son frère Brooks (joué par Hero Fiennes-Tiffin, qui a joué Voldemort, onze ans, du film de David Yates Harry Potter et le prince de sang-mêlé) n’est pas le meurtrier malgré le fait que, bien sûr, tout indique que cela pourrait être. Pour l’agent Gustafson, la culpabilité est un poids invisible: après la mort de ses parents, il a dû s’occuper de son frère mais ne l’a pas fait. Alors maintenant, sa forme d’expiation est au moins d’effacer son nom.

Mais ce qui aurait pu aboutir à une lutte des volontés ou à une approche des terreurs cachées de l’esprit, aussi terribles ou pires que les vraies, finit par devenir une version lâche du suspense habituel basé sur le déchiffrement – et cette fois, être dupe – par les astuces de l’assassin. Des sujets d’intérêt tels que la performance hors-la-loi de Swanson, ce qui aurait pu se passer avec le frère de Gustafson ou toute autre question qui pourrait prêter attention à l’intrigue, se perd dans de longs plans panoramiques et une exposition d’armes technologiques. La chose la plus inquiétante semble être simplification des conflits ruraux, de ce qui se cache dans l’apparente arbitraire de la performance d’un homme capable de tuer et de créer des scénarios compliqués au milieu d’un vide. Au final, Robin Pront résout l’intrigue dans le bon style, avec une ligne de des situations folles qui ne mènent nulle part. Comme si l’environnement silencieux évoqué dans le titre original du film était plus une menace qu’une description de l’histoire à l’écran.

