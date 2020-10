Le temps passe extrêmement vite dans un marché aussi compétitif que Streaming Wars. Il y a seulement sept ans, Netflix n’avait pas encore atteint la plupart des pays d’Europe ou d’Amérique latine (à peine cinq ans après son arrivée en Espagne), mais c’était juste en 2013, quand il a commencé à présenter sa première série originale. .

Orange est le nouveau noir et House of Cards ont été ses premiers bêtes de somme. Le premier, produit par Lionsgate mais diffusé exclusivement au moins dans un premier temps sur la plateforme. Le second, une production déjà née de ses propres études.

Aujourd’hui, les contenus originaux de Netflix sont le plat principal de la plateforme … pour le compte qui les apporte. En août, plus de 50 titres originaux sont sortis entre les films et les saisons de séries. Pour Netflix, l’émergence de nouveaux concurrents comme Disney Plus l’a contraint à se concentrer sur son propre contenu afin de s’arrêter de dépendre des droits qui peuvent être revendiqués par ses studios d’origine, presque tous maintenant, et plus encore à l’avenir, avec leur propre plateforme.

L’arrivée de Disney Plus, l’engagement de Prime Video également sur son propre contenu, Apple TV Plus, ou encore l’effort redoublé de HBO avec HBO Max, font de la bataille pour avoir le meilleur contenu original la clé de voûte de son acquisition d’abonnés .

Une pluie de millions à la recherche d’abonnés

Tout cela a conduit à une pluie de millions avec une comparaison compliquée dans l’industrie du divertissement. Pour se faire une idée, alors que Netflix a investi 2500 millions en 2013, lors du lancement de ses premiers Originaux et de la préparation de ce qui suit, les prévisions sont désormais à plus de 17 milliards pour cette année, le tout dans le but d’atteindre qu ‘«au moins 50% des catalogue »sera original à une date ultérieure, comme son directeur financier jusqu’en 2018, David Wells, l’avait déjà aperçu il y a quelque temps.

Bien que Netflix ait ses propres “ astuces ” pour se faufiler dans ses applications une multitude de titres sous le sceau des “ originaux ” (contenu propre, mais aussi sous licence, exclusivement dans certaines régions, etc …) la vérité est que le chemin semble aller dans ce sens. adresse sur toutes les plateformes.

D’Apple TV Plus, qui est né avec un pari centré sur son propre contenu qui lui a fait avoir, pour l’instant, un catalogue un peu rare auquel petit à petit il donne accès aux productions d’autres personnes, à Disney, une usine qui suffit et il y en a beaucoup avec tous les titres et personnages de son immense conglomérat de divertissement.

Le modèle de croissance de nombre d’entre eux, du vétéran Netflix au récent HBO Max ou Apple TV Plus, repose actuellement sur un investissement colossal pour attirer les abonnés. Netflix continue en fait d’être une entreprise qui continue de jongler avec son “ flux de trésorerie ” pour, bien qu’elle continue de perdre, de continuer à réinvestir dans la production de contenu de plus en plus original jusqu’à ce que la rentabilité soit atteinte, comme nous l’expliquons ici dans Explica.co.

Les lumières et les ombres des comptes Netflix: 180 millions d’abonnés mais avec une dette énorme

Mais combien dépensent-ils spécifiquement? Voici ce que font les plus grandes sociétés de streaming pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et combien elles dépensent en contenu en 2020, selon les données de Bloomberg Intelligence.

Netflix: contenu original ou rien

Netflix

Sans surprise, Netflix sera le plus gros dépensier en nouveau contenu en 2020, avec un budget de 16 milliards de dollars. La société, qui a connu du succès dans le passé avec des séries originales comme Stranger Things ou Narcos et dont beaucoup de ses premières sont presque devenues un événement en soi, a rapporté un record de 16 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre pendant la pandémie. , portant son nombre total d’abonnements dans le monde à 183 millions.

Amazon Prime Video: de plus en plus de contenu original

Amazon, dont le service Prime Video est devenu le plus grand rival de Netflix en nombre d’utilisateurs (les abonnés Prime comptent dessus), prévoit de dépenser 7 milliards de dollars en contenu cette année. Son PDG Jeff Bezos a annoncé plus tôt cette année qu’Amazon Prime (qui inclut Prime Video) compte désormais plus de 150 millions d’abonnés dans le monde, contre 100 millions il y a un an.

A cela s’ajoute son engagement dans la série Le Seigneur des Anneaux, toujours en pré-production mais dont le budget est estimé à plus de 1 000 millions de dollars.

Apple TV Plus: du seul contenu original pour ouvrir la porte

Manzana

Apple TV Plus, lancé il y a encore moins d’un an, avait un budget contenu de 6000 millions de dollars, et bien qu’à un moment tout son contenu allait être ses propres productions, petit à petit il ouvre la main à l’entrée de films. externe, qui ne pourra pas passer par les théâtres en raison de la pandémie de coronavirus.

Aux États-Unis, le service a dépassé le nombre d’abonnés Hulu avec plus de 33 millions d’utilisateurs, mais la majorité de ces abonnés utilisent des formules gratuites qui étaient proposées immédiatement après le lancement avec l’achat de produits Apple.

Le débarquement de Disney Plus

Disney +, qui a été lancé en grande pompe l’année dernière, dispose d’un budget compris entre 1,5 et 1,75 milliard de dollars à dépenser en contenu en 2020, principalement axé sur sa série Marvel, qui a dû reporter sa première également en raison de la pandémie.

Le service, qui détient des droits exclusifs sur des franchises populaires telles que Star Wars et Marvel, s’est développé à pas de géant, acquérant plus de 60 millions d’abonnés en un peu plus de six mois.

Et de HBO Max

Toujours disponible uniquement en Amérique du Nord, HBO Max est le dernier service de streaming majeur à avoir frappé la scène. Pour ses premiers lancements, il a investi entre 1 200 et 1 500 millions de dollars. Selon le site Web de HBO, toutes ses plates-formes de streaming natives (sans compter les abonnés au câble) comptent un total de 35 millions d’abonnés dans le monde.