Les histoires de crime de rue inondent les programmes télévisés – mais notre obsession permanente pour ce genre macabre suscite inévitablement des questions inconfortables. Pourquoi tant de temps à l’écran est-il consacré à sonder l’esprit du tueur? Et où figurent la victime et sa famille dans l’histoire?

L’enquête présente une manière différente de faire les choses. La série en six épisodes, qui est devenue le plus grand lancement de drame policier du Danemark à ses débuts l’année dernière et qui est maintenant diffusée sur BBC Two, est basée sur l’enquête de la police de Copenhague sur le meurtre du journaliste suédois Kim Wall en 2017.

Réalisée en étroite collaboration avec les parents de Wall, l’émission ne mentionne jamais le tueur par son nom, se concentrant plutôt sur les efforts minutieux de l’équipe qui a aidé à le traduire en justice. Il n’y a pas de temps d’antenne consacré à son récit des événements – et à juste titre, car le travail incroyable des policiers, des plongeurs, des procureurs et des chiens policiers mérite bien plus notre attention.

Diplômée de la prestigieuse école de journalisme de l’Université Columbia, l’auteur indépendant de 30 ans, Wall’s reporting, qui se concentrait sur les questions de justice sociale, l’avait emmenée à travers le monde et a été publié dans le New York Times, The Guardian, The Atlantic et Time magazine . Elle se préparait à déménager à Pékin avec son petit ami à l’été 2017; avant de s’envoler pour la Chine, cependant, elle avait tenté d’obtenir une entrevue avec l’inventeur danois Peter Madsen, qui avait construit le plus grand sous-marin artisanal du monde, l’UC3 Nautilus.