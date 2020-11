T

L’enquête sur l’accident du tramway de Croydon a été reportée aujourd’hui au printemps de l’année prochaine en raison du dernier retard causé par la pandémie.

Cela signifie que les familles endeuillées des sept passagers décédés dans l’accident de novembre 2016 devront attendre quatre ans et demi pour obtenir des réponses.

L’enquête longtemps retardée devait initialement commencer le mois dernier, mais elle a été reportée à la mi-novembre lorsque Londres a été placée dans le statut de «niveau 2» des restrictions covid.

Aujourd’hui, la coroner Sarah Ormond-Walshe, dans une lettre à toutes les parties à l’audience, a déclaré que la procédure serait désormais suspendue jusqu’au 1er mars de l’année prochaine au plus tôt en raison du blocage de l’Angleterre d’un mois.

Les tribunaux sont exemptés du verrouillage et peuvent continuer à fonctionner. Mais le coroner a déclaré qu’elle devait décider s’il était essentiel de procéder maintenant ou d’attendre le printemps.

Elle a écrit: «Je comprends le désir de tous les participants, et en particulier des familles des défunts, de faire avancer ces enquêtes jusqu’à une conclusion dès que raisonnablement possible.

«Cependant, nous entrons en lock-out pour contrôler la propagation du coronavirus… Il est donc probable qu’une audience de cette ampleur puisse se dérouler de manière beaucoup plus sûre au printemps 2021.

«À mon avis, il n’est pas si essentiel que nous procédions maintenant plutôt qu’en mars / avril 2021, disons, que je devrais augmenter inutilement le risque pour la santé des participants.»

Ben Posford, du cabinet d’avocats londonien Osbornes Law, qui représente cinq des sept familles, a déclaré aujourd’hui: «Naturellement, les familles sont frustrées et bouleversées par ce dernier report, et se rapprocher si près du quatrième anniversaire de la tragédie le 9 novembre rend c’est encore plus difficile à supporter. Ils espèrent sincèrement que l’enquête pourra commencer sans interruption au printemps.

La semaine dernière, Mme Ormond-Walshe avait déclaré que l’audience reprendrait le 16 novembre, mais à Fairfield Halls plutôt qu’à la salle du conseil de Croydon, car le lieu plus grand permettait une meilleure distanciation sociale.

Sept personnes sont mortes et 61 ont été blessées, dont 19 gravement, dans l’accident tôt le matin à la jonction de Sandilands le 9 novembre 2016.

Les victimes étaient Dane Chinnery, 19 ans, Philip Logan, 52 ans, Philip Seary, 57 ans, Dorota Rynkiewicz, 35 ans, et Robert Huxley, 63 ans, tous de New Addington, et Mark Smith, 35 ans et Donald Collett, 62 ans, de Croydon.

Lors d’une audience préalable à l’enquête en septembre, il a été révélé que le conducteur de tramway Alfred Dorris était considéré comme trop malade pour témoigner. Le Crown Prosecution Service a annoncé il y a un an que M. Dorris ne ferait face à aucune accusation pénale pour l’accident.

Un rapport d’accident en 2017 a déclaré que l’accident avait probablement été causé par une perte de concentration de M. Dorris pendant un “micro-sommeil”. Il a dit que le tram voyageait trop vite – 46 mph – pour négocier un virage serré, le faisant se renverser. La limite de vitesse pour le virage est de 13 mph. Le rapport critiquait également la culture de gestion dans laquelle M. Dorris opérait et le système de signalisation.