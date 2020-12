Une explosion s’est produite le matin de Noël dans le centre-ville de Nashville, endommageant les environs. Les autorités ont maintenant fourni de plus amples informations sur l’incident, révélant qu’elles avaient reçu un avertissement avant l’explosion. Un camping-car avait un message enregistré avertissant d’une éventuelle explosion et incitant à l’évacuation de la zone.

Le chef de la police de Metro Nashville, John Drake, a tenu une conférence de presse vendredi et a confirmé l’existence du message. Il a déclaré que les agents avaient répondu à un rapport de coups de feu tirés dans le centre-ville de Nashville. Ils ont ensuite rencontré le VR garé devant un bâtiment de transmission AT&T au 166 2nd Avenue North qui diffusait le message enregistré. Les policiers n’ont vu aucune preuve de coups de feu, mais ils ont demandé l’aide de l’unité des dispositifs dangereux et ont commencé à évacuer les environs.

JUST IN: Mise à jour des autorités sur l’explosion de Nashville: les agents ont répondu aux informations faisant état de coups de feu tirés dans le centre-ville de Nashville, ont rencontré RV avec un avertissement d’enregistrement d’une éventuelle détonation, ont commencé les évacuations de bâtiments voisins. Le RV a explosé peu de temps après. https://t.co/6aOkFeKl7x pic.twitter.com/1obtMqjCWg – ABC News (@ABC) 25 décembre 2020

“En répondant, ils ont rencontré un véhicule récréatif qui avait un enregistrement disant qu’une bombe potentielle exploserait dans les 15 minutes”, a déclaré Drake vendredi. “Les agents, après avoir entendu cela, ont décidé d’évacuer les bâtiments à proximité.” Il a poursuivi en disant que les agents avaient commencé à frapper aux portes et à donner l’avertissement aux résidents. Il a également déclaré que l’explosion avait projeté un officier au sol mais qu’il allait bien.

“Nous pensons que cela a été un acte intentionnel”, a déclaré le porte-parole de la police Don Aaron aux journalistes. “Des dommages importants ont été causés à l’infrastructure là-bas sur la 2e Avenue Nord.” Le camping-car a explosé à 6 h 30, heure du Pacifique, alors que l’équipe anti-bombe répondait.

Le maire adjoint de Nashville, Jim Shulman, a fourni plus d’informations sur le message tout en parlant avec Anderson Cooper de CNN. Il a dit qu’une voix féminine parlait. “Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont évacué et puis nous connaissons certaines personnes, cela ne s’est pas déclenché lorsque le message a dit que ce serait le cas et les gens ont commencé à revenir, puis cela s’est déclenché”, a-t-il expliqué.

L’explosion au centre-ville de Nashville a brisé les fenêtres des bâtiments voisins et mis le feu à plusieurs voitures. Les arbres voisins ont été renversés et noircis. De plus, des alarmes pouvaient être entendues dans les bâtiments endommagés à proximité. De l’eau s’est également déversée dans les bâtiments en raison de tuyaux endommagés.

Le porte-parole des pompiers de Nashville, Joseph Pleasant, a confirmé que trois personnes avaient été blessées dans l’explosion, bien qu’aucune d’entre elles n’ait subi de blessures potentiellement mortelles. Ils ont tous été transportés dans les hôpitaux de la région. Le témoin oculaire Buck McCoy a également déclaré que plusieurs personnes à proximité n’avaient pas été blessées, mais semblaient être sous le choc après l’explosion.

L’enquête se poursuit après l’explosion matinale. Le porte-parole de la police à Aaron a déclaré que les agences locales et fédérales, y compris le FBI et l’ATF, y participaient. La police et la patrouille routière du Tennessee procèdent à la fermeture de la zone pour l’enquête.