Les Falcons d’Atlanta ont congédié leur entraîneur-chef et directeur général. Dimanche, l’équipe a annoncé qu’elle se séparait de l’entraîneur-chef Dan Quinn après avoir été embauché pour être l’entraîneur-chef en 2015. Cela fait suite aux Falcons qui commencent la saison 2020 0-5, qui est le pire départ de l’équipe depuis 1997. L’équipe a également annoncé avoir licencié le directeur général Thomas Dimitroff après avoir été embauché par l’équipe en 2008.

Quinn a été nommé entraîneur-chef après que l’équipe a limogé Mike Smith à la fin de la saison 2014. Dans l’ensemble, Quinn a affiché un record de 43-40 en près de cinq saisons et demie à Atlanta. Mais après que les Falcons ont subi une brutale défaite en prolongation dans le Super Bowl LI au cours de la saison 2016, ils n’ont atteint les séries éliminatoires qu’une seule fois et ont connu deux saisons perdantes consécutives. Quinn a été amené pour aider à améliorer la défense des Falcons, mais le groupe n’a jamais répondu aux attentes. La défense des Falcons n’a été qu’une seule fois parmi les 10 premières unités sous Quinn, soit en 2017.

En 2019, le travail de Quinn était considéré comme en danger lorsque les Falcons ont commencé la saison 1-7. Cependant, les Falcons se sont ralliés et ont remporté six des huit matchs suivants après avoir apporté quelques changements d’entraîneur. Après la défaite contre les Cowboys, le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, a été interrogé sur le statut de l’équipe.

“Des décisions comme celles-ci sont très difficiles, mais les deux saisons précédentes et le début de celle-ci ont été particulièrement difficiles pour moi en raison de l’amour profond, de l’admiration et du respect que ma famille et moi avons pour Dan, Thomas et leurs familles”, Arthur, propriétaire des Falcons Blank a déclaré dans un communiqué de presse. «Pendant de nombreuses années, ils ont représenté moi, notre équipe, notre organisation et Atlanta avec classe, engagement et toute la passion que vous souhaiteriez chez les dirigeants de l’équipe. Mais comme chacun sait, c’est une entreprise de résultats et je le dois à notre les fans de mettre le meilleur produit possible sur le terrain. Nous avons investi toutes les ressources possibles pour gagner et continuerons de le faire, mais les résultats de ces derniers temps ne correspondent pas à notre norme ou à ce que j’ai promis à nos fans. Par conséquent, nous allons installer de nouveaux entraîneurs et dirigeants du personnel des Falcons d’Atlanta au moment opportun. “

Les Falcons vont maintenant commencer leur recherche d’un nouvel entraîneur-chef. Les meilleurs candidats que l’équipe pourrait rechercher sont le coordinateur offensif des Kansas City Chiefs Eric Bieniemy et l’entraîneur-chef de l’Université de l’Oklahoma Lincoln Riley. Le président et chef de la direction des Falcons, Rich McKay, assumera la supervision quotidienne des opérations de football. Un entraîneur-chef par intérim sera annoncé lundi.